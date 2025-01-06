Блекаут в Приднестровье: ЕС работает с Молдовой над возобновлением энергоснабжения

В ЕС понимают обстановку в самопровозглашенном Приднестровье в связи с прекращением РФ газоснабжения и будут обсуждать решение этой проблемы с властями Молдовы.

Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы отдаем себе отчет в серьезности ситуации в Приднестровье. Мы находимся в регулярном контакте с молдавскими властями, чтобы смягчить последствия прекращения поставок российского газа в страну", — подчеркнула чиновница.

По ее словам, "эта работа основывается на помощи, оказываемой Молдове в последние годы".

"У нас есть общая с Молдовой рабочая группа по оказанию помощи. Эта группа собиралась 18 декабря и соберется на этой неделе технически", — подчеркнула Итконен.

Она добавила, что ЕК также провела работу по улучшению взаимодействия с европейскими операторами энергосетей, чтобы они нашли возможности поставить больше электроэнергии в Молдову и обратилась к государствам ЕС с призывом проявить солидарность с этой страной.

"У нас тесные контакты с молдавскими властями. У нас нет намерения прерывать эти контакты как на техническом, так и на политическом уровне. И мы надеемся найти решение, чтобы вся территория Молдовы была обеспечена энергией и чтобы не произошли другие блекауты", — резюмировала представительница ЕК.

Ситуация в Приднестровье

Так называемый лидер Приднестровья Вадим Красносельский 9 декабря 2024 года подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения из-за угрозы прекращения поставок в регион российского газа через Украину.

Утром 1 января 2025 Украина остановила транспортировку российского природного газа через собственную газотранспортную систему.

С 1 января ПАО "Газпром" прекратило поставки газа в Приднестровье. "Газпром" обосновал свое решение невыполнением договорных обязательств компанией "Молдовагаз", а также тем, что не погашен исторический долг в размере $709 млн.

Со своей стороны, премьер-министр Молдовы Дорин Речан обвинил "Газпром" в невыполнении договорных обязательств по поставкам газа. Он напомнил, что по договору, подписанному 29 октября 2021 года сроком на пять лет, у Молдовы нет задолженностей. В то же время республика не потребляет российский газ с конца 2022 года. Весь объем газа (5,7 млн куб. м в сутки), поступавший от "Газпрома", направлялся в Приднестровье. Регион не платил за газ многие годы, долг превышает $10 млрд.

С 1 января в так называемом Приднестровье прекратили снабжение тепла и горячей водой для бытовых потребителей и предприятий. Это произошло из-за прекращения поставок российского газа.

2 января стало известно, что там остановили работу всех промышленных предприятий, за исключением продовольственных, а 3 января в регионе ввели веерные отключения света.

При этом самопровозглашенное Приднестровье отвергло предложение Кишинева по закупке газа в Европе. Там надеются на возобновление поставок со стороны российского "Газпрома".