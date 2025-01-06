Блекаут у Придністров'ї: ЄС працює з Молдовою над відновленням енергопостачання

У ЄС розуміють обстановку в самопроголошеному Придністров'ї у зв'язку з припиненням РФ газопостачання та обговорюватимуть вирішення цієї проблеми з владою Молдови.

Про це заявила офіційна представниця Єврокомісії (ЄК) Анна-Кайса Ітконен, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми усвідомлюємо серйозність ситуації в Придністров'ї. Ми перебуваємо в регулярному контакті з молдовською владою, щоб пом'якшити наслідки припинення поставок російського газу до країни", - підкреслила чиновниця.

За її словами, "ця робота ґрунтується на допомозі, що надається Молдові в останні роки".

"У нас є спільна з Молдовою робоча група з надання допомоги. Ця група збиралася 18 грудня і збереться цього тижня на технічному рівні", - наголосила Ітконен.

Вона додала, що ЄК також провела роботу з поліпшення взаємодії з європейськими операторами енергомереж, щоб вони знайшли можливості поставити більше електроенергії до Молдови, і звернулася до держав ЄС із закликом проявити солідарність із цією країною.

"У нас тісні контакти з молдовською владою. У нас немає наміру переривати ці контакти як на технічному, так і на політичному рівні. І ми сподіваємося знайти рішення, щоб уся територія Молдови була забезпечена енергією і щоб не сталися інші блекаути", - резюмувала представниця ЄК.

Ситуація в Придністров'ї

Так званий лідер Придністров'я Вадим Красносільський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.

Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.

З 1 січня ПАТ "Газпром" припинило постачання газу в Придністров'я. "Газпром" обґрунтував своє рішення невиконанням договірних зобов'язань компанією "Молдовагаз", а також тим, що не погашено історичний борг у розмірі $709 млн.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан звинуватив "Газпром" у невиконанні договірних зобов'язань із постачання газу. Він нагадав, що за договором, підписаним 29 жовтня 2021 року строком на п'ять років, Молдова не має заборгованостей. Водночас республіка не споживає російського газу з кінця 2022 року. Весь обсяг газу (5,7 млн куб. м на добу), який надходив від "Газпрому", прямував у Придністров'я. Регіон не платив за газ багато років, борг перевищує $10 млрд.

З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.

2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих, а 3 січня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла.

При цьому самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського "Газпрому".