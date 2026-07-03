Тариф на передачу електроенергії "Укренерго" може зрости на 25%: що відомо

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 7 липня планує розглянути підвищення тарифу на передачу електроенергії для НЕК “Укренерго”. Із 1 серпня 2026 року тариф може зрости на 25% - до 928,45 грн за МВт·год без ПДВ.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба регулятора.

"Укренерго" може отримати новий тариф

Для підприємств "зеленої" електрометалургії пропонується встановити окремий тариф - 563,26 грн за МВт·год без ПДВ. Водночас складова тарифу, яка спрямовується на виконання спеціальних обов'язків із підтримки виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, становитиме 365,19 грн за МВт·год.

Перегляд тарифу став можливим після усунення законодавчої колізії, через яку регулятор раніше відклав його запровадження. Йдеться про технічну помилку в законі щодо market coupling, яка фактично забороняла включати до тарифу "Укренерго" витрати на виконання спеціальних обов'язків із підтримки "зеленої" генерації. За словами народної депутатки Вікторії Гриб, необхідні зміни має врегулювати законопроєкт №12067.

Нагадаємо, НКРЕКП планувала підвищити тариф на передачу електроенергії до 903,53 грн за МВт·год ще з 1 липня, однак рішення відклали через правову невизначеність.

Раніше "Укренерго" звернулося до регулятора з проханням переглянути тарифи на передачу та диспетчеризацію. У компанії пояснили необхідність такого кроку зростанням валютних курсів, що збільшило фінансове навантаження на системного оператора, зокрема під час виконання зобов'язань із підтримки виробників електроенергії з відновлюваних джерел, тариф для яких прив'язаний до євро.