Pizza Day закриває десятки піцерій: чому не продається раніше популярна франшиза

Pizza Day
Піцерія Pizza Day закрила десятки закладів, однак впродовж трьох місяців цього року відкрила 14 нових точок. Фото з відкритих джерел.

У 2024-му році мережа піцерій Pizza Day збільшилась на 81 заклад. Згідно даних Forbes, до лютого 2025-го вона розширилася до 268 точок. Майже через рік, наприкінці січня наступного, 2026-го року, в мережі було понад 270 закладів, - такі дані Pizza Day надала Асоціації ритейлерів України. 

Згодом стало відомо, що за три місяці цього року компанія відкрила 14 нових локацій. Компанія не коментує чому в 2024-му році мережа збільшилася на 81 заклад,  а в 2025-му лише на два. Але визнає - багато піцерій довелося закрити.

 "Зараз ми сфокусовані на внутрішніх змінах: закрили десятки неефективних локацій і працюємо над якістю мережі" - повідомили в компанії на запит Delo.ua

Франшизу Pizza Day запустили у 2023 році, зробивши ставку на лоукост-формат та швидке масштабування. У піковий період мережа відкривала майже по одній точці щотижня.

Чому "лопнула" швидкість?

"Закривати неефективні точки — це абсолютно правильне рішення. Якщо заклад не приносить прибутку, краще закрити його та шукати нове приміщення", — пояснює Марія Дорош – експертка з франчайзингу компанії FRANCH, яка брала участь у розробці франшизи Pizza Day, додаючи, що така практика є нормальною для ринку франчайзингу. 

Вона припускає, що серед основних причин закриття точок можуть бути прорахунки з локацією, жорстка конкуренція та кадровий дефіцит.

"Навіть перспективні на перший погляд місця можуть не виправдати очікувань. Наприклад, у житловому комплексі може бути піца від супермаркетів чи інших мереж у тій самій ціновій категорії. У такому середовищі продавати достатньо складно", — каже експертка.

Окремим фактором вона називає ризики швидкого франчайзингового масштабування, коли мережа може залучати недостатньо досвідчених партнерів. Втім, на думку Марії, розрив співпраці з невдалими франчайзі є менш ризикованим, ніж спроба утримувати збиткові точки.

"Часто франшизи тягнуть до останнього і отримують великі репутаційні та фінансові втрати. Тому закриття проблемних закладів — це логічний крок", — зазначає вона.

Чи виживе формат лоукост-франшиз?

Попри хвилю закриттів, експертка не вважає, що модель лоукост-франшиз в Україні втрачатиме популярність.

"Зараз найбільший попит саме на недорогі франшизи. Є сильний тренд на серійний франчайзинг, коли підприємці купують кілька недорогих франшиз одночасно, щоб диверсифікувати ризики", — пояснює вона.

Довідка: Компанію Pizza Day у 2017 році в Дніпрі заснували брати Євген та Денис Кузнєцови. Згодом до складу співвласників долучилися ще кілька партнерів. Станом на 2026 рік бенефіціарними власниками компанії є Костянтин Гавриленко з часткою 40,9%, Віталій Карнаух - 40,9 % та Олег Лапінський - 18%.

Франчайзинговий напрям компанія почала активно масштабувати у 2023 році. У 2024-му Pizza Day відкрила 81 новий заклад — найбільше серед ресторанних мереж України. До лютого 2025 року мережа налічувала 268 точок у 14 областях України  Станом на 2026 рік компанія повідомляла про понад 270 закладів у 55 містах України, серед яких Київ, Дніпро, Одеса, Харків, Львів, Запоріжжя, Вінниця, Івано-Франківськ та інші. 

Автор:
Олена Черкасець