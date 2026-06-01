Тарифы на газ в июне: сколько стоит кубометр для населения

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "ГазПравды".

Сколько будет стоить газ для населения

Газоснабжающие компании обнародовали тарифы для бытовых потребителей на июнь 2026 года. Сейчас на рынке работают восемь поставщиков: половина из них предлагает только годовые тарифные планы, тогда как остальные – как годовые, так и месячные предложения.

Годовые тарифы остались без изменений и составляют от 7,96 до 9,99 грн. за кубометр газа. В то же время, месячные ценовые предложения по сравнению с маем снизились. В зависимости от поставщика стоимость газа по месячному тарифу в июне колеблется от 8,46 до 28,49 грн за кубометр.

Для большинства украинцев актуальными остаются именно годовые тарифы, базовые для бытовых потребителей.

Крупнейшим поставщиком газа в стране остается ГК "Нафтогаз Украины", услугами которой пользуются около 98% домохозяйств, или более 12 миллионов потребителей. Компания сохраняет тариф на уровне 7,96 грн. за кубометр по меньшей мере до 30 апреля 2027 года.

В июне 2026 г. годовые тарифы на газ для бытовых потребителей остаются неизменными и составляют от 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Цены от разных поставщиков выглядят так:

"ГК Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз Сбыт" – 7,96 грн;

"Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98 грн;

"ОККО Контракт" ("Галнефтегаз") – 7,99 грн;

"Львовэнергосбыт" – 8,20 грн;

YASNO ("Киевские энергетические услуги") – 8,46 грн;

YASNO ("Днепровские энергетические услуги") "8,46 грн;

"СветГаз" ("Ритейл Сервис") – 9,99 грн.

Месячные тарифные предложения в июне доступны у четырех компаний. Самую низкую цену предлагает YASNO – 8,46 грн за кубометр. Во "Львовэнергосбыте" газ стоит 28 грн за кубометр, а в "СветГазе" - 28,49 грн. Следует учитывать, что месячные тарифы могут меняться ежемесячно в зависимости от рыночной ситуации.