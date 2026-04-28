monobank готує новий сервіс електронного підпису документів

monobank
monobank готує новий сервіс електронного підпису документів

monobank тестує новий продукт у сфері електронного документообігу — сервіс monodoc, який дозволяє підписувати та надсилати документи онлайн із використанням різних типів електронного підпису. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Кошт Медіа.

Як зазначається, користувачі можуть завантажувати документи, підписувати їх та ділитися файлами з іншими сторонами. Для підпису доступні файлові ключі, сервіс "Дія.Підпис", а також електронний підпис monobank (monoКЕП).

Інтерфейс сервісу monodoc для підписання та обміну документами онлайн / Monodoc

Також сервіс дозволяє створювати публічні посилання на документи, надсилати їх на підпис за email або ім’ям, перейменовувати файли та готувати їх до друку. Інформації про тарифні моделі або монетизацію поки немає.

У monobank на запит журналістів зазначили, що не комунікують про проєкт, оскільки рішення щодо його публічного запуску ще не ухвалене.

Нагадаємо, monobank запустив новий інструмент для інвестування валютних коштів клієнтів у державні облігації (ОВДП), розширюючи свої фінансові сервіси за межі класичного банкінгу.

Автор:
Лариса Крупко