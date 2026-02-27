Запланована подія 2

Внаслідок атаки дронів пошкоджено будівлю податкової на Одещині (ФОТО)

Пошкоджено будівлю податкової на Одещині
Внаслідок атаки дронів пошкоджено будівлю податкової на Одещині

Внаслідок атаки російської армії в Одеській області пошкоджено будівлю Ізмаїльської державної податкової інспекції. 

Як пише Delo.ua, про це  це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух. 

"Вибиті вікна, пошкоджені вхідні двері. До речі, це вже не перше пошкодження будівлі внаслідок російських атак. Але найголовніше – люди не постраждали", – додала вона. 

Карнаух зауважила, що наразі фіксують пошкодження та роблять все, щоб якнайшвидше відновити повноцінну діяльність інспекції та надавати безперервні якісні послуги платникам. 

"Я вдячна працівникам податкової. Попри всі виклики, постійні атаки ворога, ви не опускаєте руки і продовжуєте працювати. Бо це про відповідальність", – наголосила  Карнаух.

Нагадаємо, 7 січня внаслідок масованого російського обстрілу була пошкоджена будівля податкової у Дніпрі.

Автор:
Світлана Манько