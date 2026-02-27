Внаслідок атаки дронів пошкоджено будівлю податкової на Одещині (ФОТО)

Внаслідок атаки російської армії в Одеській області пошкоджено будівлю Ізмаїльської державної податкової інспекції.

в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Вибиті вікна, пошкоджені вхідні двері. До речі, це вже не перше пошкодження будівлі внаслідок російських атак. Але найголовніше – люди не постраждали", – додала вона.

Карнаух зауважила, що наразі фіксують пошкодження та роблять все, щоб якнайшвидше відновити повноцінну діяльність інспекції та надавати безперервні якісні послуги платникам.

"Я вдячна працівникам податкової. Попри всі виклики, постійні атаки ворога, ви не опускаєте руки і продовжуєте працювати. Бо це про відповідальність", – наголосила Карнаух.

Нагадаємо, 7 січня внаслідок масованого російського обстрілу була пошкоджена будівля податкової у Дніпрі.