- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В результате атаки дронов повреждено здание налоговой в Одесской области (ФОТО)
В результате атаки российской армии в Одесской области повреждено здание Измаильской государственной налоговой инспекции.
Как пишет Delo.ua, об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
"Выбиты окна, повреждены входные двери. Кстати, это уже не первое повреждение здания в результате российских атак. Но самое главное – люди не пострадали", – добавила она.
Карнаух отметила, что фиксируют повреждения и делают все, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную деятельность инспекции и оказывать непрерывные качественные услуги плательщикам.
"Я благодарна работникам налоговой. Несмотря на все вызовы, постоянные атаки врага, вы не опускаете руки и продолжаете работать. Потому что это об ответственности", - подчеркнула Карнаух.
Напомним, 7 января в результате массированных российских обстрелов было повреждено здание налоговой в Днепре.