В результате вражеских обстрелов повреждено здание налоговой в Днепре (ФОТО)

7 января в результате массированных российских обстрелов было повреждено здание налоговой в Днепре.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух на своей странице в Facebook.

"Взрывной волной в помещении выбиты окна и двери, изуродованные кабинеты", – рассказала Карнаух.

По ее словам, к счастью люди не пострадали.

"Оперативно закрываем повреждения. Все потерянное обязательно восстановим", - подчеркнула глава ГНС.

Ранее из-за вражеских обстрелов армии РФ получило критические повреждения здание налоговой службы в Кривом Роге Днепропетровской области.

В Днепре из-за вечерней атаки пострадали не менее 7 человек

Войска РФ ночью атаковали Днепр и повредили многоэтажки, профтехучилище и детские сады. В результате обстрела пострадали семь человек, среди них — дети, сообщил городской голова Борис Филатов.

По его словам, в результате обстрела в более чем 10 многоэтажках разбито несколько сотен окон. Также есть данные о повреждении отопительных сетей возле одного из домов. Немало сгоревших автомобилей.

Кроме того, разрушения испытало профтехучилище, где обучают на слесарей и кондитеров. Пожар там был потушен, но повреждена мастерская и студенческое общежитие.