Внаслідок обстрілу армії РФ пошкоджена будівля податкової у Дніпрі (ФОТО)

За її словами, на щастя, люди не постраждали.

"Оперативно закриваємо пошкодження. Все втрачене обов’язково відновимо", - підкреслила очільниця ДПС.

Раніше через  ворожий обстріл армії РФ зазнала критичних пошкоджень будівля податкової служби у Кривому Розі Дніпропетровської області. 

У Дніпрі через вечірню атаку постраждали щонайменше 7 людей

Війська РФ вночі атакували Дніпро й пошкодили багатоповерхівки, профтехучилище та дитячі садочки. Унаслідок обстрілу постраждали сім людей, серед них — діти, повідомив міський голова Борис Філатов.

За його словами, внаслідок обстрілу в понад 10 багатоповерхівках потрощено декілька сотень вікон. Також є дані про пошкодження мереж опалення біля одного з будинків. Чимало згорілих автомобілів.

Крім того, руйнувань зазнало профтехучилище, де навчають на слюсарів і кондитерів. Пожежу там загасили, але пошкоджено майстерню й студентський гуртожиток.

Автор:
Світлана Манько