Будівлю податкової у Кривому Розі пошкоджено через ворожий обстріл (ФОТО)

Через нічний ворожий обстріл армії РФ зазнала критичних пошкоджень будівля податкової служби у Кривому Розі Дніпропетровської області.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, у самій будівлі зруйновані перекриття, пошкоджений фасад, вибиті вікна. На щастя, люди не постраждали.

Вже вирішується питання щодо облаштування робочих місць в інших приміщеннях.

Карнаух підкреслила, що податкова служба працює й виконує свої функції, попри всі виклики воєнного часу. Щоб кожен платник отримав від ДПС послуги належної якості.

Нагадаємо, у листопаді після двох місяців відбудови, у Києві відновив роботу центр обслуговування платників (ЦОП) на вулиці Жилянська, 23а. Будівля зазнала пошкоджень внаслідок російської атаки на столицю наприкінці серпня.

Атака на Кривий Ріг

У Кривому Розі російські війська дронамиударили по житловій забудові, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

В. о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що у Кривому Розі через атаку БПЛА постраждали четверо людей.

"Жінки 71 і 67 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта – на амбулаторному лікуванні. Зайнялися господарські споруди. Понівечені приватна оселя, 5 двоповерхових будинків, адмінбудівля та будівля закладу культури, гаражі", - додав він.