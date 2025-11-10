У Києві відновив роботу центр ДПС, пошкоджений російською атакою (ФОТО)

Після двох місяців відбудови, у Києві відновив роботу центр обслуговування платників (ЦОП) на вулиці Жилянська, 23а. Будівля зазнала пошкоджень внаслідок російської атаки на столицю наприкінці серпня.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

Пошкоджений у серпні ЦОП у Києві.



За її словами, через обстріл РФ, довелося тимчасово зупинити роботу двох центрів обслуговування платників. ЦОП на Шолуденка вдалося відновити за кілька днів, оскільки пошкодження були незначними. Сьогодні ж повноцінно запрацював і другий. Наразі вдалося не лише відремонтувати фасад та замінити вікна, а й облаштувати сучасний, зручний та доступний простір для кожного платника податків.

Відновлений центр обслуговування платників у столиці.



"Ми не просто відновили приміщення – ми повернули людям можливість отримувати якісний сервіс, поради, допомогу. Дякую всім, хто долучився – колегам, профспілці, благодійникам. І дякую платникам, які попри всі виклики, продовжують сплачувати податки", – наголосила в.о. голови ДПСУ.

"Ворог цілеспрямовано руйнує інфраструктуру. Але не руйнується головне – наша згуртованість та бажання працювати заради людей. Тому ми доклали максимум зусиль для оперативного відновлення", — зазначила Карнаух.

Нагадаємо, у липні повідомлялося, що на Сумщині через російську атаку пошкоджено пункт обслуговування платників податків. На щастя, ніхто з працівників не постраждав. Проте, у приміщенні були вибиті вікна та пошкоджені робочі місця.