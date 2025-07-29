Вибиті вікна та зруйновані робочі місця: на Сумщині від атаки РФ пошкоджено пункт обслуговування платників податків

На Сумщині через російську атаку пошкоджено пункт обслуговування платників податків. У приміщенні вибиті вікна, а робочі місця зруйновані.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

"Внаслідок чергової атаки на Сумщину пошкоджено приміщення пункту обслуговування платників ГУ ДПС у Сумській області у одному з міст регіону", - написала вона.

На щастя, ніхто з працівників не постраждав. Проте, у приміщенні вибиті вікна та пошкоджені робочі місця.

Фото: ДПС

"Оперативно ліквідовуємо наслідки. Дякую податківцям Сумщини, які попри такі складні умови продовжують працювати та надають послуги платникам податків", – зазначила Карнаух.

Фото: ДПС

Фото: ДПС

Нагадаємо, у ніч проти 26 липня російська армія здійснила масовану комбіновану атаку на Дніпропетровську область. Ворог бив ракетами, зокрема балістичними, а також дронами-камікадзе. Основний удар прийшовся на Дніпро та навколишні громади.