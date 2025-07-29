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Агропідприємство на Миколаївщині постраждало від уламків ворожих БПЛА: згоріли склади

дрон
Уламки дронів спричинили пожежу на агропідприємстві

Вночі на Миколаївщині через падіння уламків безпілотного літального апарату виникла пожежа. Займання охопило складські приміщення та траву на території одного з агропідприємств області.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Миколаївська обласна державна адміністрація.

"У ніч на 29 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині збито/подавлено п'ять ворожих БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів)", - йдеться у повідомленні.

В ОДА уточнили, що внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Миколаївському районі виникла пожежа складських приміщень та трави на території агропідприємства, яка була оперативно ліквідована рятувальниками. Постраждалих немає.

Окрім нічної атаки, протягом доби 28 липня ворог також атакував Миколаївський район. Зокрема, Куцурубська громада двічі зазнала ударів дронами типу FPV.

Внаслідок одного з обстрілів у селі Парутине пошкоджено два приватних будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч проти 26 липня російська армія здійснила масовану комбіновану атаку на Дніпропетровську область. Ворог бив ракетами, зокрема балістичними, а також дронами-камікадзе. Основний удар прийшовся на Дніпро та навколишні громади.

Автор:
Тетяна Бесараб