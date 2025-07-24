Російський обстріл зруйнував адмінбудівлі лісництва біля Черкас (ФОТО)

Унаслідок ракетної атаки РФ на Черкаси значних пошкоджень зазнало Дахнівське лісництво Черкаського надлісництва, що належить до філії "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України". Руйнувань зазнали адмінбудівлі, теплиця, техніка та об'єкти інфраструктури.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Лісів України".

Втрати лісового господарства після обстрілу

Вибуховою хвилею у адміністративній будівлі лісництва вибито всі вікна, пошкоджено кабінети, двері, ворота та техніку. Частково зруйновано павільйон "Лісовичок", повністю знищено теплицю. Також пошкоджені лісопожежна станція, гаражі та трактор приватного підприємця з причепом і маніпулятором.

У офісі Черкаського надлісництва вибухом вибито вікна й двері, частково пошкоджено дах, уламками ракети зачеплено службовий автомобіль.

Серед працівників постраждалих немає.

На місце одразу прибуло керівництво філії, були поінформовані всі відповідні служби. Наразі на території працюють фахівці, які фіксують наслідки атаки та документують воєнний злочин.

Нагадаємо, нещодавно Великоолександрівське лісництво Новомосковського надлісництва Дніпропетровської області стало мішенню цілеспрямованої атаки з боку російських безпілотників. Внаслідок удару було знищено 20 одиниць техніки, серед якої – пожежна та ґрунтообробна техніка, трактор, пожежна машина, автомобіль для патрулювання лісових масивів.