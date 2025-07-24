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Российский обстрел разрушил админздания лесничества возле Черкасс (ФОТО)

обстрел
Повреждены объекты Дахновского лесничества / Леса Украины

В результате ракетной атаки РФ на Черкассы значительные повреждения получило Дахновское лесничество Черкасского надлесничества, принадлежащее к филиалу "Центральный лесной офис" ГП "Леса Украины". Разрушения получили админздания, теплица, техника и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Лесов Украины".

Потери лесного хозяйства после обстрела

Взрывной волной в административном здании лесничества выбиты все окна, повреждены кабинеты, двери, ворота и техника. Частично разрушен павильон "Лесовичок", полностью уничтожена теплица. Также повреждены лесопожарная станция, гаражи и трактор частного предпринимателя с прицепом и манипулятором.

В офисе Черкасского надлесничества взрывом выбиты окна и двери, частично повреждена крыша, обломками ракеты задет служебный автомобиль.

Среди работников пострадавших нет.

На место сразу прибыло руководство филиала, проинформированы все соответствующие службы. Сейчас на территории работают специалисты, фиксирующие последствия атаки и документирующие военное преступление.

Фото 2 — Российский обстрел разрушил админздания лесничества возле Черкасс (ФОТО)
Фото 3 — Российский обстрел разрушил админздания лесничества возле Черкасс (ФОТО)
Фото 4 — Российский обстрел разрушил админздания лесничества возле Черкасс (ФОТО)
Фото 5 — Российский обстрел разрушил админздания лесничества возле Черкасс (ФОТО)

Напомним, недавно Великоалександровское лесничество Новомосковского надлесничества Днепропетровской области стало мишенью целенаправленной атаки со стороны российских беспилотников. В результате удара были уничтожены 20 единиц техники, среди которой – пожарная и почвообрабатывающая техника, трактор, пожарная машина, автомобиль для патрулирования лесных массивов.

Автор:
Ольга Опенько