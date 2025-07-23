Вражеская атака дронов уничтожила технику и помещение лесничества на Днепропетровщине

В ночь с 21 на 22 июля Великоалександровское лесничество Новомосковского надлесничества Днепропетровской области явилось мишенью целенаправленной атаки со стороны российских беспилотников.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение филиала "Восточный лесной офис" ГП "Леса Украины", четыре вражеских дрона прицельно попали в хозяйственную инфраструктуру лесного хозяйства.

В результате удара было уничтожено 20 единиц техники, среди которой – пожарная и почвообрабатывающая техника, трактор, пожарная машина, автомобиль для патрулирования лесных массивов, а также мачта видеонаблюдения. Полностью разрушены три технических бокса, в которых хранилось оборудование.

Серьезные повреждения получили хозяйственные помещения лесничества – административное здание, склады и мастерская Взрывной волной выбиты окна, двери, повреждена крыша.

К счастью, среди работников лесничества нет. Объемы материального ущерба пока уточняются.

Государственное предприятие "Леса Украины" заверило, что предоставит полную поддержку в восстановлении разрушенного лесничества. Компания также продолжает снабжать прифронтовые лесхозы оборудованием и помощью. В частности, недавно регион получил шесть лесопожарных модулей на базе пикапов, пять гидравлических захватов для трелевки древесины.

В ночь на 23 июля вражеские ударные дроны целенаправленно атаковали энергетическую инфраструктуру "Укрзализныци" в Сумской и Полтавской областях.