Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

--0,05

EUR

48,87

+0,07

Наличный курс:

USD

41,75

41,68

EUR

49,20

49,00

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Вражеская атака дронов уничтожила технику и помещение лесничества на Днепропетровщине

атака
Атака дронов уничтожила технику лесничества

В ночь с 21 на 22 июля Великоалександровское лесничество Новомосковского надлесничества Днепропетровской области явилось мишенью целенаправленной атаки со стороны российских беспилотников.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение филиала "Восточный лесной офис" ГП "Леса Украины", четыре вражеских дрона прицельно попали в хозяйственную инфраструктуру лесного хозяйства.

В результате удара было уничтожено 20 единиц техники, среди которой – пожарная и почвообрабатывающая техника, трактор, пожарная машина, автомобиль для патрулирования лесных массивов, а также мачта видеонаблюдения. Полностью разрушены три технических бокса, в которых хранилось оборудование.

Серьезные повреждения получили хозяйственные помещения лесничества – административное здание, склады и мастерская Взрывной волной выбиты окна, двери, повреждена крыша.

Фото 2 — Вражеская атака дронов уничтожила технику и помещение лесничества на Днепропетровщине

К счастью, среди работников лесничества нет. Объемы материального ущерба пока уточняются.

Государственное предприятие "Леса Украины" заверило, что предоставит полную поддержку в восстановлении разрушенного лесничества. Компания также продолжает снабжать прифронтовые лесхозы оборудованием и помощью. В частности, недавно регион получил шесть лесопожарных модулей на базе пикапов, пять гидравлических захватов для трелевки древесины.

В ночь на 23 июля вражеские ударные дроны целенаправленно атаковали энергетическую инфраструктуру "Укрзализныци" в Сумской и Полтавской областях.

Автор:
Татьяна Гойденко