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Враг атаковал энергетическую инфраструктуру "Укрзализныци" в двух областях: что известно
В ночь на 23 июля вражеские ударные дроны целенаправленно атаковали энергетическую инфраструктуру Укрзализныци в Сумской и Полтавской областях.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.
Атака на энергетическую инфраструктуру УЗ
Энергетическую инфраструктуру Укрзализныци в Сумской и Полтавской областях атаковали вражеские дроны.
В результате удара были повреждены объекты энергетики.
Большинство повреждений уже ликвидировано, на отдельных участках продолжаются ремонтные работы. Пострадавших нет, движение поездов производится по графику.
Обстрелы железнодорожной инфраструктуры
Напомним, 24 июня в результате российского ракетного удара по Днепропетровской области был поврежден пассажирский поезд №52 сообщением Одесса – Запорожье.
"К счастью, обошлось без жертв среди пассажиров и работников железной дороги поезда №52 Одесса - Запорожье, возле которого произошло попадание вражеской ракеты. Пассажирам, получившим травмы, оказывается медицинская помощь", - сообщила пресс-служба "Укрзализныци" .
Напомним, в ночь на 20 июня в результате атаки дронов была повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала в Одессе. Пострадали контактная сеть и рельсо-шпальная решетка.
Также 27 мая железнодорожная инфраструктура и подвижной состав "Укрзализныци" на территории Харьковской, Донецкой и Сумской областей оказались под вражескими атаками.