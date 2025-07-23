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Враг атаковал энергетическую инфраструктуру "Укрзализныци" в двух областях: что известно

взрыв
Целенаправленная атака на энергетические объекты "Укрзализныци"

В ночь на 23 июля вражеские ударные дроны целенаправленно атаковали энергетическую инфраструктуру Укрзализныци в Сумской и Полтавской областях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

Атака на энергетическую инфраструктуру УЗ

Энергетическую инфраструктуру Укрзализныци в Сумской и Полтавской областях атаковали вражеские дроны.

В результате удара были повреждены объекты энергетики.

Большинство повреждений уже ликвидировано, на отдельных участках продолжаются ремонтные работы. Пострадавших нет, движение поездов производится по графику.

Обстрелы железнодорожной инфраструктуры

Напомним, 24 июня в результате   российского ракетного удара по Днепропетровской области   был поврежден пассажирский поезд №52 сообщением Одесса – Запорожье.  

"К счастью, обошлось без жертв среди пассажиров и работников железной дороги поезда №52 Одесса - Запорожье, возле которого произошло попадание вражеской ракеты.   Пассажирам, получившим травмы, оказывается медицинская помощь", - сообщила пресс-служба "Укрзализныци" .

Напомним, в ночь на 20 июня в результате атаки дронов была повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала в Одессе. Пострадали контактная сеть и рельсо-шпальная решетка.

Также 27 мая железнодорожная инфраструктура и подвижной состав "Укрзализныци" на территории Харьковской, Донецкой и Сумской областей оказались под вражескими атаками.

Автор:
Ольга Опенько