Ворог атакував енергетичну інфраструктуру "Укрзалізниці" у двох областях: що відомо

В ніч на 23 липня ворожі ударні дрони цілеспрямовано атакували енергетичну інфраструктуру Укрзалізниці у Сумській та Полтавській областях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Атака на енергетичну інфраструктуру УЗ

Енергетичну інфраструктуру Укрзалізниці в Сумській і Полтавській областях атакували ворожі дрони.

Внаслідок удару було пошкоджено об'єкти енергетики.

Більшість пошкоджень уже ліквідовано, на окремих ділянках тривають ремонтні роботи. Постраждалих немає, рух поїздів здійснюється за графіком.

Обстріли залізничної інфраструктури

Нагадаємо, 24 червня внаслідок російського ракетного удару по Дніпропетровській області було пошкоджено пасажирський поїзд №52 сполученням Одеса – Запоріжжя.

"На щастя, обійшлося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці поїзда №52 Одеса — Запоріжжя, біля якого сталася влучання ворожої ракети. Пасажирам, які отримали травми, надається медична допомога", - повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Нагадаємо, у ніч на 20 червня внаслідок атаки дронів було пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу в Одесі. Уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка.

Також 27 травня залізнична інфраструктура та рухомий склад "Укрзалізниці" на території Харківської, Донецької та Сумської областей опинилися під ворожими атаками.