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Ворожа атака дронів знищила техніку та приміщення лісництва на Дніпропетровщині

атака
Атака дронів знищила техніку лісництва

У ніч з 21 на 22 липня Великоолександрівське лісництво Новомосковського надлісництва Дніпропетровської області стало мішенню цілеспрямованої атаки з боку російських безпілотників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення філії "Східний лісовий офіс" ДП "Ліси України", чотири ворожі дрони прицільно влучили у господарську інфраструктуру лісового господарства.

Внаслідок удару було знищено 20 одиниць техніки, серед якої – пожежна та ґрунтообробна техніка, трактор, пожежна машина, автомобіль для патрулювання лісових масивів, а також щогла відеоспостереження. Повністю зруйновано три технічні бокси, в яких зберігалося обладнання.

Серйозних пошкоджень зазнали господарські приміщення лісництва – адміністративна будівля, склади та майстерня. Вибуховою хвилею вибито вікна, двері, пошкоджено дах.

Фото 2 — Ворожа атака дронів знищила техніку та приміщення лісництва на Дніпропетровщині

На щастя, серед працівників лісництва постраждалих немає. Обсяги матеріальних збитків наразі уточнюються. Уцілілу техніку буде переміщено у більш безпечні райони, подалі від лінії фронту.

Державне підприємство "Ліси України" запевнило, що надасть повну підтримку у відновленні зруйнованого лісництва. Компанія також продовжує забезпечувати прифронтові лісгоспи обладнанням і допомогою. Зокрема, нещодавно регіон отримав шість лісопожежних модулів на базі пікапів, п’ять гідравлічних захватів для трелювання деревини.

Додамо, в ніч на 23 липня ворожі ударні дрони цілеспрямовано атакували енергетичну інфраструктуру "Укрзалізниці" у Сумській та Полтавській областях.

Автор:
Тетяна Гойденко