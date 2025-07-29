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Агропредприятие в Николаевской области пострадало от обломков вражеских БПЛА: сгорели склады

дрон
Обломки дронов вызвали пожар на агропредприятии

Ночью в Николаевской области из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата возник пожар. Возгорание охватило складские помещения и траву на территории одного из агропредприятий области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Николаевская областная государственная администрация.

"В ночь на 29 июля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области сбито/подавлено пять вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов)", – говорится в сообщении.

В ОГА уточнили, что в результате боевой работы и падения обломков в Николаевском районе возник пожар складских помещений и травы на территории агропредприятия, которая была оперативно ликвидирована спасателями. Пострадавших нет.

Кроме ночной атаки, в течение суток 28 июля враг атаковал Николаевский район. В частности, Куцурубская община дважды получила удары дронами типа FPV.

В результате одного из обстрелов в селе Парутино повреждены два частных дома. По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 26 июля российская армия совершила массированную комбинированную атаку на Днепропетровскую область. Враг бил ракетами, в том числе баллистическими, а также дронами-камикадзе. Основной удар пришелся на Днепр и окружающие общины.

Автор:
Татьяна Бессараб