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Выбиты окна и разрушены рабочие места: в Сумской области от атаки РФ поврежден пункт обслуживания налогоплательщиков
В Сумской области из-за российской атаки поврежден пункт обслуживания налогоплательщиков. В помещении выбиты окна, а рабочие места разрушены.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о.
"В результате очередной атаки на Сумщину повреждено помещение пункта обслуживания плательщиков ГУ ГНС в Сумской области в одном из городов региона", - написала она.
К счастью, никто из работников не пострадал. Однако в помещении выбиты окна и повреждены рабочие места.
"Оперативно ликвидируем последствия. Спасибо налоговикам Сумщины, которые, несмотря на такие сложные условия, продолжают работать и оказывают услуги налогоплательщикам", – отметила Карнаух.
Напомним, в ночь на 26 июля российская армия совершила массированную комбинированную атаку на Днепропетровскую область. Враг бил ракетами, в том числе баллистическими, а также дронами-камикадзе. Основной удар пришелся на Днепр и окружающие общины.