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Выбиты окна и разрушены рабочие места: в Сумской области от атаки РФ поврежден пункт обслуживания налогоплательщиков

ГУ ГНС в Сумской области
Последствия российской атаки в Сумской области. Фото: ДПС

В Сумской области из-за российской атаки поврежден пункт обслуживания налогоплательщиков. В помещении выбиты окна, а рабочие места разрушены.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о.

"В результате очередной атаки на Сумщину повреждено помещение пункта обслуживания плательщиков ГУ ГНС в Сумской области в одном из городов региона", - написала она.

К счастью, никто из работников не пострадал. Однако в помещении выбиты окна и повреждены рабочие места.

Фото 2 — Выбиты окна и разрушены рабочие места: в Сумской области от атаки РФ поврежден пункт обслуживания налогоплательщиков
Фото: ДПС

"Оперативно ликвидируем последствия. Спасибо налоговикам Сумщины, которые, несмотря на такие сложные условия, продолжают работать и оказывают услуги налогоплательщикам", – отметила Карнаух.

Фото 3 — Выбиты окна и разрушены рабочие места: в Сумской области от атаки РФ поврежден пункт обслуживания налогоплательщиков
Фото: ДПС
Фото 4 — Выбиты окна и разрушены рабочие места: в Сумской области от атаки РФ поврежден пункт обслуживания налогоплательщиков
Фото: ДПС

Напомним, в ночь на 26 июля российская армия совершила массированную комбинированную атаку на Днепропетровскую область. Враг бил ракетами, в том числе баллистическими, а также дронами-камикадзе. Основной удар пришелся на Днепр и окружающие общины.

Автор:
Татьяна Бессараб