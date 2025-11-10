Запланована подія 2

В Киеве возобновил работу центр ДПС, поврежденный российской атакой (ФОТО)

здание ЦОП в Киеве
В Киеве восстановили поврежденный ЦОП. / Государственная налоговая служба Украины

После двух месяцев восстановления в Киеве возобновил работу центр обслуживания плательщиков (ЦОП) на улице Жилянская, 23а. Здание получило повреждения в результате российской атаки на столицу в конце августа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

Фото 2 — В Киеве возобновил работу центр ДПС, поврежденный российской атакой (ФОТО)
Поврежден в августе ЦОП в Киеве.

По ее словам, из-за обстрела РФ, пришлось временно остановить работу двух центров обслуживания плательщиков. ЦОП на Шолуденко удалось восстановить через несколько дней, поскольку повреждения были незначительными. Сегодня же полноценно заработал и второй. Теперь удалось не только отремонтировать фасад и заменить окна, но и обустроить современное, удобное и доступное пространство для каждого налогоплательщика.

Фото 3 — В Киеве возобновил работу центр ДПС, поврежденный российской атакой (ФОТО)
Восстановлен центр обслуживания плательщиков в столице.

"Мы не просто восстановили помещение – мы вернули людям возможность получать качественный сервис, советы, помощь. Спасибо всем, кто присоединился – коллегам, профсоюзу, благотворителям. И благодарю плательщиков, которые, несмотря на все вызовы, продолжают платить налоги", – подчеркнула и.о. председателя ГНСУ.

"Враг целенаправленно разрушает инфраструктуру. Но не разрушается главное - наша сплоченность и желание работать ради людей. Поэтому мы приложили максимум усилий для оперативного восстановления", - отметила Карнаух.

Напомним, в июле сообщалось, что на Сумщине из-за российской атаки поврежден пункт обслуживания налогоплательщиков. К счастью, никто из работников не пострадал. Однако в помещении были выбиты окна и повреждены рабочие места.

Автор:
Татьяна Ковальчук