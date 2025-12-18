Запланована подія 2

Здание налоговой в Кривом Роге повреждено из-за вражеских обстрелов (ФОТО)

Здание налоговой в Кривом Роге повреждено из-за вражеских обстрелов
Фото: Леся Карнаух, Facebook

Из-за ночного вражеского обстрела армии РФ получило критические повреждения здание налоговой службы в Кривом Роге Днепропетровской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух на своей странице в Facebook.

По ее словам, в самом здании разрушены перекрытия, поврежден фасад, выбиты окна. К счастью, люди не пострадали.

Уже решается вопрос об устройстве рабочих мест в других помещениях.

Карнаух подчеркнула, что налоговая служба работает и выполняет свои функции, несмотря на все вызовы военного времени. Чтобы каждый плательщик получил от ГНС услуги надлежащего качества.

Напомним, в ноябре после двух месяцев восстановления в Киеве возобновил работу центр обслуживания плательщиков (ЦОП) на улице Жилянская, 23а. Здание получило повреждения в результате российской атаки на столицу в конце августа.

Атака на Кривой Рог

В Кривом Роге российские войска дронами ударили по жилой застройке, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

И. о. начальника Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко   сообщил, что в Кривом Роге из-за атаки БПЛА пострадали четыре человека.

"Женщины 71 и 67 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные - на амбулаторном лечении. Занялись хозяйственные сооружения. Изуродованы частный дом, 5 двухэтажных домов, админздание и здание заведения культуры, гаражи", - добавил он.

Автор:
Светлана Манько