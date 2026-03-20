Через російський обстріл пошкоджена будівля податкової у Херсоні (ФОТО)

20 березня вночі під час чергового російського артилерійського обстрілу Херсона була пошкоджена будівля Головного управління Державної податкової служби у Херсонській області, АР Крим та місті Севастополі.

Як пише Delo.ua, про це це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

За її словами, внаслідок атаки пошкоджені стіни, двері та вибиті вікна. Ця споруда вже не вперше перебуває під ворожими обстрілами.

На місці події наразі працюють оперативні служби для фіксування обставин та ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, 11 березня внаслідок чергового російського обстрілу була пошкоджена будівля податкової інспекції у Краматорську Донецької області.

А 27 лютого внаслідок атаки російської армії в Одеській області було пошкоджено будівлю Ізмаїльської державної податкової інспекції.