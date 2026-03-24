Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,83

+0,01

EUR

50,88

+0,21

Готівковий курс:

USD

44,18

44,01

EUR

51,40

51,10

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Внаслідок атаки Росії у Полтаві пошкоджена будівля податкової (ФОТО)

ДПС

Вночі 24 березня внаслідок російської атаки у Полтаві було пошкоджено одне з приміщень Державної податкової служби

Як пише Delo.ua, про це  це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух. 

За її словами, у будівлі вибиті вікна, пошкоджені двері, порушені конструкції будівлі.

Фото 2 — Внаслідок атаки Росії у Полтаві пошкоджена будівля податкової (ФОТО)
Фото 3 — Внаслідок атаки Росії у Полтаві пошкоджена будівля податкової (ФОТО)
Фото 4 — Внаслідок атаки Росії у Полтаві пошкоджена будівля податкової (ФОТО)

Але головне, що ніхто з людей не постраждав, так як у момент удару в приміщенні не було працівників.

«Ми зробимо все, щоб оперативно відновити те, що пошкодив ворог», – наголосила Карнаух.

Нагадаємо, 20 березня вночі під час чергового російського артилерійського обстрілу Херсона була пошкоджена будівля Головного управління Державної податкової служби у Херсонській області, АР Крим та місті Севастополі. 

Автор:
Світлана Манько