Внаслідок атаки Росії у Полтаві пошкоджена будівля податкової (ФОТО)

Вночі 24 березня внаслідок російської атаки у Полтаві було пошкоджено одне з приміщень Державної податкової служби

Як пише Delo.ua, про це це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

За її словами, у будівлі вибиті вікна, пошкоджені двері, порушені конструкції будівлі.

Але головне, що ніхто з людей не постраждав, так як у момент удару в приміщенні не було працівників.

«Ми зробимо все, щоб оперативно відновити те, що пошкодив ворог», – наголосила Карнаух.

Нагадаємо, 20 березня вночі під час чергового російського артилерійського обстрілу Херсона була пошкоджена будівля Головного управління Державної податкової служби у Херсонській області, АР Крим та місті Севастополі.