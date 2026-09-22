Казахстан резко снизил количество компаний, которые могут покупать российское зерно

Казахстан значительно сократил перечень предприятий, обладающих правом импортировать российскую пшеницу. В обновленный список вошли 164 перерабатывающих предприятия и 40 птицефабрик.

Как пишет Dilo , об этом сообщает The Moscow Times.

Ранее в список входили 227 перерабатывающих предприятий и 72 птицефабрики.

Какие будут действовать ограничения

"Сохранится прежний порядок импорта российской пшеницы в адрес предприятий, указанных в списке, с ограничением по количеству (исходя из объемов производства/потребления в предыдущем периоде) и контролем использования импортного зерна", — отметил председатель комитета аналитики Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов.

Таким образом, предприятия по обновленному списку смогут получать российскую пшеницу с ограничением объемов в зависимости от их производства или потребления в предыдущем периоде.

Ранее правительство Казахстана рассматривало возможность усилить ограничения на импорт пшеницы по железной дороге из третьих стран и стран Евроазиатского экономического союза (ЕАЭС). Один из вариантов предполагал, что такие поставки позволят только в адрес государственной продкорпорации.

В июле Казахстан уже ввел шестимесячный запрет на импорт пшеницы. Исключение было сделано для железнодорожных поставок в адрес птицеводческих и зерноперерабатывающих предприятий, лицензированных элеваторов и Продкорпорации.

Сколько пшеницы снабжает Россия

Россия остается основным поставщиком зерна в Казахстан. За прошлый маркетинговый сезон она поставила в страну около 2 млн. тонн зерна.

В то же время Казахстан в 2025 году собрал рекордные 27,1 млн. тонн зерна, из них 20,3 млн. тонн пшеницы. По приведенным данным, в этом сезоне в стране уже собрали вдвое больше зерна, чем за аналогичный период годом ранее.

Ранее сообщалось, что Казахстан ответил на действия России, введя новые правила утильсбора на импорте авто. В результате спрос на российские машины в Казахстане упал на 99%.