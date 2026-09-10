Эстония не пустит российское зерно из-за своих портов

Эстония готова ввести национальные санкции, чтобы не допустить транзита российского зерна через порты. Сейчас такие перевозки через страну практически отсутствуют, однако Россия ищет альтернативные экспортные маршруты из-за проблем с логистикой в Черном море.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкну.

По его словам, эстонские грузовые операторы не должны планировать перевозку российского зерна через страну. Таллин не считает приемлемым использование своих портов для такого экспорта.

Цахкна увязал позицию Эстонии с российскими атаками на украинские порты и препятствием экспорту украинского зерна на мировые рынки. По его словам, страна не должна помогать России компенсировать проблемы с экспортной логистикой.

Эстония также намерена координировать действия с Латвией и Литвой. Стороны хотят найти региональный или общеевропейский механизм, позволяющий ограничить транзит российского зерна и помешать экспорту агропродукции, вывезенной с оккупированных территорий Украины.

Если объемы российского зерна в эстонском направлении начнут расти, Таллин готов отдельно ввести национальные ограничения.

Напомним, всего несколько дней назад Латвия готовит 300% пошлину на российское и белорусское зерно, которое перевозят транзитом через ее порты. Латвия и Литва также рассматривают полное прекращение такого транзита, в то время как Россия ищет альтернативу маршрутам через Черное и Азовское моря.