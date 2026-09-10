Естонія не пустить російське зерно через свої порти

Естонія готова запровадити національні санкції, щоб не допустити транзиту російського зерна через свої порти. Зараз такі перевезення через країну практично відсутні, однак Росія шукає альтернативні експортні маршрути через проблеми з логістикою в Чорному морі.

Про це інформує Dilo з посиланням на міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкну.

За його словами, естонські вантажні оператори не повинні планувати перевезення російського зерна через країну. Таллінн не вважає прийнятним використання своїх портів для такого експорту.

Цахкна пов'язав позицію Естонії з російськими атаками на українські порти та перешкоджанням експорту українського зерна на світові ринки. За його словами, країна не має допомагати Росії компенсувати проблеми з власною експортною логістикою.

Естонія також планує координувати дії з Латвією та Литвою. Сторони хочуть знайти регіональний або загальноєвропейський механізм, який дозволить обмежити транзит російського зерна та перешкодити експорту агропродукції, вивезеної з окупованих територій України.

Якщо обсяги російського зерна на естонському напрямку почнуть зростати, Таллінн готовий окремо запровадити національні обмеження.

Нагадаємо, лише кілька днів тому Латвія готує 300% мито на російське та білоруське зерно, яке перевозять транзитом через її порти. Латвія та Литва також розглядають повне припинення такого транзиту, тоді як Росія шукає альтернативу маршрутам через Чорне й Азовське моря.