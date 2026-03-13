До портфеля публічних інвестицій України додали 18 нових проєктів і дві програми

Під головуванням прем’єр-міністра України Юлії Свириденко відбулося шістнадцяте засідання Стратегічної інвестиційної ради, під час якого було оновлено Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій держави.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

До нього додали 18 нових інвестиційних проєктів і дві масштабні програми, що охоплюють енергетику, транспорт, муніципальну інфраструктуру, охорону здоров’я, освіту, науку та довкілля.

За словами заступниці міністра економіки, довкілля та сільського господарства України та секретарки ради Анни Артеменко, єдиний портфель інвестицій допомагає спрямовувати кошти на проєкти, які мають найбільший ефект для держави та громадян.

Нові проєкти розподілені за кількома напрямами:

Енергетика — 8 проєктів на 118,2 млрд грн;

Муніципальна інфраструктура — 2 проєкти на 4,6 млрд грн;

Транспорт — 3 проєкти на 2,2 млрд грн;

Охорона здоров’я — 2 проєкти на 2,2 млрд грн;

Освіта і наука — 2 програми на 88,4 млрд грн;

Довкілля — 3 проєкти на 153,8 млн грн.

Наразі Єдиний проєктний портфель включає 131 проєкт і 64 програми. Його було схвалено Стратегічною інвестиційною радою 26 серпня 2025 року та вперше оновлено у жовтні того ж року. Оновлення відбувається щоквартально на основі пропозицій міністерств, відповідальних за відповідні галузі.

Стратегічна інвестиційна рада координує системне планування публічних інвестицій, щоб забезпечити ефективне використання бюджетних коштів для відновлення економіки та наближення України до стандартів Європейського Союзу.

Нагадаємо, на початку березня в Україні стартував проєкт "Контроль публічних інвестицій", спрямований на посилення громадського нагляду за використанням коштів на відновлення країни та розвиток інфраструктури. Ініціатива має зробити інформацію про інвестиційні проєкти більш відкритою та зрозумілою для громадян.