Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Готівковий курс:

USD

43,89

43,70

EUR

51,25

50,98

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні запустили проєкт громадського контролю за публічними інвестиціями

інвестиції
В Україні запустили проєкт громадського контролю за публічними інвестиціями / Depositphotos

В Україні стартував проєкт "Контроль публічних інвестицій", спрямований на посилення громадського нагляду за використанням коштів на відновлення країни та розвиток інфраструктури. Ініціатива має зробити інформацію про інвестиційні проєкти більш відкритою та зрозумілою для громадян.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Проєкт став продовженням ініціативи Recovery Spending Watchdog, що реалізовувалася у 2023–2025 роках. Його ключова мета — перетворити тисячі технічних параметрів інвестиційних проєктів на доступні та зрозумілі дані для суспільства, державних органів і міжнародних партнерів.

Основним цифровим інструментом у межах ініціативи залишатиметься Big Recovery Portal — платформа, що акумулює дані про проєкти відбудови та інвестицій.

Основні напрями роботи

Проєкт передбачає три ключові напрями:

Аналітичний моніторинг. Йдеться про системне відстеження впровадження реформи управління публічними інвестиціями як на державному, так і на місцевому рівнях.

Розвиток цифрових інструментів прозорості. Планується створення публічних дашбордів, інструментів для міжнародних партнерів і системи відстеження скарг. Це дозволить інтегрувати, перевіряти та аналізувати дані щодо інвестиційних проєктів.

Посилення спроможності громад. У межах ініціативи проводитимуть навчання для представників місцевої влади. Також передбачено надання субгрантів десяти регіональним громадським організаціям, які здійснюватимуть моніторинг процесів відбудови безпосередньо на місцях.

Як зазначила заступниця міністра Марина Денисюк, мета проєкту — сформувати законодавчі та інституційні умови, що дозволять використовувати ресурси максимально ефективно та прозоро, одночасно відповідаючи на потреби відновлення країни під час війни та довгострокові цілі розвитку громад.

Нагадаємо, в кінці 2025 році в Україні було завершено ключовий етап реформи управління публічними інвестиціями. Уряд сформував і затвердив єдині правила планування, відбору та фінансування інвестиційних проєктів на державному, регіональному та місцевому рівнях.

Автор:
Тетяна Гойденко