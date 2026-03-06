В Україні запустили проєкт громадського контролю за публічними інвестиціями

В Україні стартував проєкт "Контроль публічних інвестицій", спрямований на посилення громадського нагляду за використанням коштів на відновлення країни та розвиток інфраструктури. Ініціатива має зробити інформацію про інвестиційні проєкти більш відкритою та зрозумілою для громадян.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Проєкт став продовженням ініціативи Recovery Spending Watchdog, що реалізовувалася у 2023–2025 роках. Його ключова мета — перетворити тисячі технічних параметрів інвестиційних проєктів на доступні та зрозумілі дані для суспільства, державних органів і міжнародних партнерів.

Основним цифровим інструментом у межах ініціативи залишатиметься Big Recovery Portal — платформа, що акумулює дані про проєкти відбудови та інвестицій.

Основні напрями роботи

Проєкт передбачає три ключові напрями:

Аналітичний моніторинг. Йдеться про системне відстеження впровадження реформи управління публічними інвестиціями як на державному, так і на місцевому рівнях.

Розвиток цифрових інструментів прозорості. Планується створення публічних дашбордів, інструментів для міжнародних партнерів і системи відстеження скарг. Це дозволить інтегрувати, перевіряти та аналізувати дані щодо інвестиційних проєктів.

Посилення спроможності громад. У межах ініціативи проводитимуть навчання для представників місцевої влади. Також передбачено надання субгрантів десяти регіональним громадським організаціям, які здійснюватимуть моніторинг процесів відбудови безпосередньо на місцях.

Як зазначила заступниця міністра Марина Денисюк, мета проєкту — сформувати законодавчі та інституційні умови, що дозволять використовувати ресурси максимально ефективно та прозоро, одночасно відповідаючи на потреби відновлення країни під час війни та довгострокові цілі розвитку громад.

Нагадаємо, в кінці 2025 році в Україні було завершено ключовий етап реформи управління публічними інвестиціями. Уряд сформував і затвердив єдині правила планування, відбору та фінансування інвестиційних проєктів на державному, регіональному та місцевому рівнях.