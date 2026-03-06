Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Наличный курс:

USD

43,89

43,70

EUR

51,25

50,98

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине запустили проект общественного контроля за публичными инвестициями

инвестиции
В Украине запустили проект общественного контроля за публичными инвестициями / Depositphotos

В Украине стартовал проект "Контроль публичных инвестиций", направленный на усиление общественного надзора за использование средств на восстановление страны и развитие инфраструктуры. Инициатива должна сделать информацию об инвестиционных проектах более открытой и понятной гражданам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Проект стал продолжением инициативы Recovery Spending Watchdog, реализовавшейся в 2023-2025 годах. Его ключевая цель – превратить тысячи технических параметров инвестиционных проектов в доступные и понятные данные для общества, государственных органов и международных партнеров.

Основным цифровым инструментом в рамках инициативы будет Big Recovery Portal — платформа, аккумулирующая данные о проектах восстановления и инвестиций.

Основные направления работы

Проект предусматривает три ключевых направления:

Аналитический мониторинг. Речь идет о системном отслеживании реализации реформы управления публичными инвестициями как на государственном, так и на местном уровнях.

Развитие цифровых инструментов прозрачности. Планируется создание публичных дашбордов, инструментов для международных партнеров и системы отслеживания жалоб. Это позволит интегрировать, проверять и анализировать данные по инвестиционным проектам.

Ужесточение способности общин. В рамках инициативы будут проводить учения для представителей местных властей. Также предусмотрено предоставление субгрантов десяти региональным общественным организациям, осуществляющим мониторинг процессов восстановления непосредственно на местах.

Как отметила заместитель министра Марина Денисюк, цель проекта — сформировать законодательные и институциональные условия, позволяющие использовать ресурсы максимально эффективно и прозрачно, одновременно отвечая на нужды восстановления страны во время войны и долгосрочные цели развития общин.

Напомним, в конце 2025 года в Украине был завершен ключевой этап реформы управления публичными инвестициями. Правительство сформировало и утвердило единые правила планирования, отбора и финансирования инвестиционных проектов на государственном, региональном и местном уровнях.

Автор:
Татьяна Гойденко