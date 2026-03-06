В Украине запустили проект общественного контроля за публичными инвестициями

В Украине стартовал проект "Контроль публичных инвестиций", направленный на усиление общественного надзора за использование средств на восстановление страны и развитие инфраструктуры. Инициатива должна сделать информацию об инвестиционных проектах более открытой и понятной гражданам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Проект стал продолжением инициативы Recovery Spending Watchdog, реализовавшейся в 2023-2025 годах. Его ключевая цель – превратить тысячи технических параметров инвестиционных проектов в доступные и понятные данные для общества, государственных органов и международных партнеров.

Основным цифровым инструментом в рамках инициативы будет Big Recovery Portal — платформа, аккумулирующая данные о проектах восстановления и инвестиций.

Основные направления работы

Проект предусматривает три ключевых направления:

Аналитический мониторинг. Речь идет о системном отслеживании реализации реформы управления публичными инвестициями как на государственном, так и на местном уровнях.

Развитие цифровых инструментов прозрачности. Планируется создание публичных дашбордов, инструментов для международных партнеров и системы отслеживания жалоб. Это позволит интегрировать, проверять и анализировать данные по инвестиционным проектам.

Ужесточение способности общин. В рамках инициативы будут проводить учения для представителей местных властей. Также предусмотрено предоставление субгрантов десяти региональным общественным организациям, осуществляющим мониторинг процессов восстановления непосредственно на местах.

Как отметила заместитель министра Марина Денисюк, цель проекта — сформировать законодательные и институциональные условия, позволяющие использовать ресурсы максимально эффективно и прозрачно, одновременно отвечая на нужды восстановления страны во время войны и долгосрочные цели развития общин.

Напомним, в конце 2025 года в Украине был завершен ключевой этап реформы управления публичными инвестициями. Правительство сформировало и утвердило единые правила планирования, отбора и финансирования инвестиционных проектов на государственном, региональном и местном уровнях.