Более 60% среднесрочных планов публичных инвестиций утверждены на местном и региональном уровнях

инвестиции
По состоянию на 3 декабря 2025 утверждено более 60% СПИ / Depositphotos

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины продолжает внедрение реформы системы управления публичными инвестициями (Public Investment Management, PIM) на региональном и местном уровнях.

Процесс предполагает утверждение среднесрочных планов приоритетных публичных инвестиций (СПИ) и формирование единых проектных портфелей (ЕПП) – обязательных шагов для общин, стремящихся получить финансирование своих проектов.

По состоянию на 3 декабря 2025 утверждено более 60% СПИ:

  • на местном уровне – 903 СПИ;
  • на региональном уровне – 21 СПИ.

Еще 162 общества разрабатывают планы и ожидают их утверждения до конца года.

Параллельно активно формируется Единые проектные портфели регионов и общин: уже 188 ЕПП утверждены инвестиционными советами. Лидерами по количеству утвержденных портфелей являются:

  • Полтавская область – 25;
  • Житомирская – 15; Днепропетровская – 14;
  • Закарпатская – 13;
  • Волынская – 12.

Еще 808 общин сейчас работают над формированием своих портфелей.

"Реформа системы управления публичными инвестициями на местах активно внедряется и интегрирует локальные инициативы в бюджетный процесс государства. Результаты мониторинга демонстрируют высокий уровень внедрения реформы на местах и откроют новые возможности привлечения финансирования проектов и программ", - отмечает заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Анна Артеменко.

Министерство призывает общины, еще не принявшие участие в процессе, приобщаться к формированию СПИ и ЕПП. Для облегчения этого процесса идет создание всеукраинской сети экспертной поддержки и обучения совместно с Министерством развития общин и территорий, международными партнерами и проектами технической помощи.

Отметим, что Кабинет министров Украины одобрил изменения в Положение о Межведомственной рабочей группе (МРГ) по подготовке публичных инвестиционных проектов. Соответствующее решение было принято 28 ноября 2025 года.

Автор:
Татьяна Гойденко