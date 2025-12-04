- Категория
Более 60% среднесрочных планов публичных инвестиций утверждены на местном и региональном уровнях
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины продолжает внедрение реформы системы управления публичными инвестициями (Public Investment Management, PIM) на региональном и местном уровнях.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.
Процесс предполагает утверждение среднесрочных планов приоритетных публичных инвестиций (СПИ) и формирование единых проектных портфелей (ЕПП) – обязательных шагов для общин, стремящихся получить финансирование своих проектов.
По состоянию на 3 декабря 2025 утверждено более 60% СПИ:
- на местном уровне – 903 СПИ;
- на региональном уровне – 21 СПИ.
Еще 162 общества разрабатывают планы и ожидают их утверждения до конца года.
Параллельно активно формируется Единые проектные портфели регионов и общин: уже 188 ЕПП утверждены инвестиционными советами. Лидерами по количеству утвержденных портфелей являются:
- Полтавская область – 25;
- Житомирская – 15; Днепропетровская – 14;
- Закарпатская – 13;
- Волынская – 12.
Еще 808 общин сейчас работают над формированием своих портфелей.
"Реформа системы управления публичными инвестициями на местах активно внедряется и интегрирует локальные инициативы в бюджетный процесс государства. Результаты мониторинга демонстрируют высокий уровень внедрения реформы на местах и откроют новые возможности привлечения финансирования проектов и программ", - отмечает заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Анна Артеменко.
Министерство призывает общины, еще не принявшие участие в процессе, приобщаться к формированию СПИ и ЕПП. Для облегчения этого процесса идет создание всеукраинской сети экспертной поддержки и обучения совместно с Министерством развития общин и территорий, международными партнерами и проектами технической помощи.
Отметим, что Кабинет министров Украины одобрил изменения в Положение о Межведомственной рабочей группе (МРГ) по подготовке публичных инвестиционных проектов. Соответствующее решение было принято 28 ноября 2025 года.