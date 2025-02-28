- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Украине утвердили приоритетные инвестпроекты: итоги Стратегического инвестиционного совета
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел седьмое заседание Стратегического инвестиционного совета, в ходе которого были утверждены секторальные портфели с приоритетными проектами.
Об его итогах Шмигаль сообщил в своем Telegram-канале.
"Это будут проекты, по которым уже в этом году мы должны показать конкретные результаты", – отметил глава правительства.
Основные инвестиционные приоритеты
На ближайший период определены три ключевых направления:
- Социальная сфера – жилье, образование, здравоохранение и социальная защита.
- Инфраструктура – энергетика, транспорт и водоснабжение.
- Сквозные сферы – гуманитарное разминирование и развитие системы надежных укрытий.
Реформа публичных инвестиций
Шмыгаль подчеркнул, что реформа публичных инвестиций должна стать постоянным процессом, а не временной мерой.
"Каждое министерство должно научиться работать в рамках реформы. Это важно, прежде всего, для людей, для их безопасности и благосостояния, а также для координации с донорами, ведь позволяет нам привлекать необходимое финансирование", — подчеркнул премьер-министр.
Напомним, 14 мая 2024 года Кабинет министров Украины принял постановление "Об образовании Стратегического инвестиционного совета", разработанное в соответствии с одобренной правительством Дорожной карты реформирования управления публичными инвестициями.
Деятельность совета должна способствовать эффективному использованию ограниченных финансовых ресурсов для удовлетворения приоритетных потребностей в восстановлении и развитии.
Также Стратегический инвестиционный совет позволит четко проследить, сколько, куда и зачем инвестирует государство и на какие результаты рассчитывает.