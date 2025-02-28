В Украине утвердили приоритетные инвестпроекты: итоги Стратегического инвестиционного совета

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел седьмое заседание Стратегического инвестиционного совета, в ходе которого были утверждены секторальные портфели с приоритетными проектами.

Об его итогах Шмигаль сообщил в своем Telegram-канале.

"Это будут проекты, по которым уже в этом году мы должны показать конкретные результаты", – отметил глава правительства.

Основные инвестиционные приоритеты

На ближайший период определены три ключевых направления:

Социальная сфера – жилье, образование, здравоохранение и социальная защита.

– жилье, образование, здравоохранение и социальная защита. Инфраструктура – энергетика, транспорт и водоснабжение.

– энергетика, транспорт и водоснабжение. Сквозные сферы – гуманитарное разминирование и развитие системы надежных укрытий.

Реформа публичных инвестиций

Шмыгаль подчеркнул, что реформа публичных инвестиций должна стать постоянным процессом, а не временной мерой.

"Каждое министерство должно научиться работать в рамках реформы. Это важно, прежде всего, для людей, для их безопасности и благосостояния, а также для координации с донорами, ведь позволяет нам привлекать необходимое финансирование", — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, 14 мая 2024 года Кабинет министров Украины принял постановление "Об образовании Стратегического инвестиционного совета", разработанное в соответствии с одобренной правительством Дорожной карты реформирования управления публичными инвестициями.

Деятельность совета должна способствовать эффективному использованию ограниченных финансовых ресурсов для удовлетворения приоритетных потребностей в восстановлении и развитии.

Также Стратегический инвестиционный совет позволит четко проследить, сколько, куда и зачем инвестирует государство и на какие результаты рассчитывает.