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В Украине утвердили приоритетные инвестпроекты: итоги Стратегического инвестиционного совета

В Украине утвердили приоритетные инвестпроекты: итоги Стратегического инвестиционного совета
Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел седьмое заседание Стратегического инвестиционного совета, в ходе которого были утверждены секторальные портфели с приоритетными проектами.

Об его итогах Шмигаль сообщил в своем Telegram-канале.

"Это будут проекты, по которым уже в этом году мы должны показать конкретные результаты", – отметил глава правительства.

Основные инвестиционные приоритеты

На ближайший период определены три ключевых направления:

  • Социальная сфера – жилье, образование, здравоохранение и социальная защита.
  • Инфраструктура – энергетика, транспорт и водоснабжение.
  • Сквозные сферы – гуманитарное разминирование и развитие системы надежных укрытий.

Реформа публичных инвестиций

Шмыгаль подчеркнул, что реформа публичных инвестиций должна стать постоянным процессом, а не временной мерой.

"Каждое министерство должно научиться работать в рамках реформы. Это важно, прежде всего, для людей, для их безопасности и благосостояния, а также для координации с донорами, ведь позволяет нам привлекать необходимое финансирование", — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, 14 мая 2024 года Кабинет министров Украины принял постановление "Об образовании Стратегического инвестиционного совета", разработанное в соответствии с одобренной правительством Дорожной карты реформирования управления публичными инвестициями.

Деятельность совета должна способствовать эффективному использованию ограниченных финансовых ресурсов для удовлетворения приоритетных потребностей в восстановлении и развитии.

Также Стратегический инвестиционный совет позволит четко проследить, сколько, куда и зачем инвестирует государство и на какие результаты рассчитывает.

Автор:
Татьяна Гойденко