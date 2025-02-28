В Україні затвердили пріоритетні інвестпроєкти: підсумки Стратегічної інвестиційної ради

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів сьоме засідання Стратегічної інвестиційної ради, під час якого було затверджено секторальні портфелі з пріоритетними проєктами.

Про його підсумки Шмигаль повідомив у своєму Тelegram-каналі.

"Це будуть проєкти, за якими вже цього року ми маємо показати конкретні результати", – зазначив глава уряду.

Основні інвестиційні пріоритети

На найближчий період визначено три ключові напрями:

Соціальна сфера – житло, освіта, охорона здоров’я та соціальний захист.

– житло, освіта, охорона здоров’я та соціальний захист. Інфраструктура – енергетика, транспорт і водопостачання.

– енергетика, транспорт і водопостачання. Наскрізні сфери – гуманітарне розмінування та розвиток системи надійних укриттів.

Реформа публічних інвестицій

Шмигаль наголосив, що реформа публічних інвестицій має стати постійним процесом, а не тимчасовим заходом.

"Кожне міністерство має навчитися працювати в межах реформи. Це важливо насамперед для людей, для їхньої безпеки й добробуту, а також для координації з донорами, адже дозволяє нам залучати необхідне фінансування", – підкреслив Прем’єр-міністр.

Нагадаємо, 14 травня 2024 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову “Про утворення Стратегічної інвестиційної ради”, розроблену відповідно до схваленої урядом Дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями.

Діяльність ради має сприяти ефективному використанню обмежених фінансових ресурсів для задоволення пріоритетних потреб відновлення та розвитку.

Також Стратегічна інвестиційна рада дозволить чітко простежити скільки, куди та навіщо інвестує держава і на які результати розраховує.