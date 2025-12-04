- Категорія
Понад 60% середньострокових планів публічних інвестицій затверджено на місцевому та регіональному рівнях
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України продовжує впровадження реформи системи управління публічними інвестиціями (Public Investment Management, PIM) на регіональному та місцевому рівнях.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.
Процес передбачає затвердження середньострокових планів пріоритетних публічних інвестицій (СПІ) та формування єдиних проєктних портфелів (ЄПП) – обов’язкових кроків для громад, які прагнуть отримати фінансування своїх проєктів.
Станом на 3 грудня 2025 року затверджено понад 60% СПІ:
- на місцевому рівні – 903 СПІ;
- на регіональному рівні – 21 СПІ.
Ще 162 громади розробляють плани і очікують їх затвердження до кінця року.
Паралельно активно формується Єдині проєктні портфелі регіонів і громад: вже 188 ЄПП затверджено інвестиційними радами. Лідерами за кількістю затверджених портфелів є:
- Полтавська область – 25;
- Житомирська – 15;Дніпропетровська – 14;
- Закарпатська – 13;
- Волинська – 12.
Ще 808 громад наразі працюють над формуванням своїх портфелів.
"Реформа системи управління публічними інвестиціями на місцях активно впроваджується та інтегрує локальні ініціативи в бюджетний процес держави. Результати моніторингу демонструють високий рівень впровадження реформи на місцях та відкриють нові можливості щодо залучення фінансування проєктів та програм", – зазначає заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Анна Артеменко.
Міністерство закликає громади, які ще не взяли участь у процесі, долучатися до формування СПІ та ЄПП. Для полегшення цього процесу триває створення всеукраїнської мережі експертної підтримки та навчання, спільно з Міністерством розвитку громад і територій, міжнародними партнерами та проєктами технічної допомоги.
Зауважимо, Кабінет міністрів Ураїни схвалив зміни до Положення про Міжвідомчу робочу групу (МРГ) з підготовки публічних інвестиційних проєктів. Відповідне рішення ухвалено 28 листопада 2025 року.