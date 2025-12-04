Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,20

--0,13

EUR

49,23

+0,04

Готівковий курс:

USD

42,27

42,20

EUR

49,40

49,21

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Понад 60% середньострокових планів публічних інвестицій затверджено на місцевому та регіональному рівнях

інвестиції
Станом на 3 грудня 2025 року затверджено понад 60% СПІ / Depositphotos

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України продовжує впровадження реформи системи управління публічними інвестиціями (Public Investment Management, PIM) на регіональному та місцевому рівнях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Процес передбачає затвердження середньострокових планів пріоритетних публічних інвестицій (СПІ) та формування єдиних проєктних портфелів (ЄПП) – обов’язкових кроків для громад, які прагнуть отримати фінансування своїх проєктів.

Станом на 3 грудня 2025 року затверджено понад 60% СПІ:

  • на місцевому рівні – 903 СПІ;
  • на регіональному рівні – 21 СПІ.

Ще 162 громади розробляють плани і очікують їх затвердження до кінця року.

Фото 2 — Понад 60% середньострокових планів публічних інвестицій затверджено на місцевому та регіональному рівнях

Паралельно активно формується Єдині проєктні портфелі регіонів і громад: вже 188 ЄПП затверджено інвестиційними радами. Лідерами за кількістю затверджених портфелів є:

  • Полтавська область – 25;
  • Житомирська – 15;Дніпропетровська – 14;
  • Закарпатська – 13;
  • Волинська – 12.

Ще 808 громад наразі працюють над формуванням своїх портфелів.

"Реформа системи управління публічними інвестиціями на місцях активно впроваджується та інтегрує локальні ініціативи в бюджетний процес держави. Результати моніторингу демонструють високий рівень впровадження реформи на місцях та відкриють нові можливості щодо залучення фінансування проєктів та програм", – зазначає заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Анна Артеменко.

Міністерство закликає громади, які ще не взяли участь у процесі, долучатися до формування СПІ та ЄПП. Для полегшення цього процесу триває створення всеукраїнської мережі експертної підтримки та навчання, спільно з Міністерством розвитку громад і територій, міжнародними партнерами та проєктами технічної допомоги.

Зауважимо, Кабінет міністрів Ураїни схвалив зміни до Положення про Міжвідомчу робочу групу (МРГ) з підготовки публічних інвестиційних проєктів. Відповідне рішення ухвалено 28 листопада 2025 року.

Автор:
Тетяна Гойденко