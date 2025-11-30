Міжвідомча робоча група отримала нові повноваження для контролю за держінвестиціями

Кабінет міністрів України схвалив зміни до Положення про Міжвідомчу робочу групу (МРГ) з підготовки публічних інвестиційних проєктів. Відповідне рішення ухвалено 28 листопада 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Мета оновлення – підвищити ефективність управління публічними інвестиціями, узгодити роботу всіх учасників та забезпечити якісну підготовку державних проєктів.

Що передбачають основні зміни

Оновлення складу та організації роботи МРГ. Уточнено персональний склад групи та порядок аналітичного забезпечення її діяльності.

Розширення завдань МРГ. Тепер група супроводжуватиме підготовку публічних інвестиційних проєктів незалежно від їхнього портфеля.

Посилення методологічної ролі. МРГ братиме участь у розробці методичних рекомендацій, зокрема у визначенні процедур розподілу проєктів між програмами підготовки (Project Preparation Facilities), які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями та партнерами.

Моніторинг стану підготовки проєктів. Група зможе відстежувати прогрес проєктів через Єдину інформаційну систему – екосистему DREAM.

Посилення інституційної спроможності. МРГ отримала право самостійно затверджувати власний регламент, що допоможе чіткіше організувати роботу та ухвалення рішень.

"Також невдовзі розпочнеться процес відбору публічних інвестиційних проектів з Єдиного проектного портфеля держави, які потребують підтримки з боку програм підготовки проектів", - зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Анна Артеменко підкреслила.

Нагадаємо, на початку вересня Кабінет міністрів затвердив програму діяльності та план пріоритетних дій уряду на 2025 рік. У межах її виконання Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства працюватиме над досягненням восьми пріоритетних операційних цілей.