Межведомственная рабочая группа получила новые полномочия по контролю за госинвестициями

Кабинет министров Украины одобрил изменения в Положение о Межведомственной рабочей группе (МРГ) по подготовке публичных инвестиционных проектов. Соответствующее решение было принято 28 ноября 2025 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Цель обновления – повысить эффективность управления публичными инвестициями, согласовать работу всех участников и обеспечить качественную подготовку государственных проектов.

Предусматривающие основные изменения

Обновление состава и организации работы МРГ. Уточнен персональный состав группы и порядок аналитического обеспечения ее деятельности.

Расширение задач МРГ. Теперь группа будет сопровождать подготовку публичных инвестиционных проектов вне зависимости от их портфеля.

Усиление методологической роли. МРГ будет участвовать в разработке методических рекомендаций, в частности, в определении процедур распределения проектов между программами подготовки (Project Preparation Facilities), поддерживаемыми международными финансовыми организациями и партнерами.

Мониторинг состояния подготовки проектов. Группа сможет отслеживать прогресс проектов через Единую информационную систему – экосистему DREAM.

Усиление институциональной способности. МРГ получила право самостоятельно утверждать собственный регламент, что поможет более четко организовать работу и принятие решений.

"Также в скором времени начнется процесс отбора публичных инвестиционных проектов из Единого проектного портфеля государства, нуждающихся в поддержке со стороны программ подготовки проектов", - отметила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Анна Артеменко подчеркнула.

Напомним, в начале сентября Кабинет Министров утвердил программу деятельности и план приоритетных действий правительства на 2025 год. В рамках ее выполнения Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства будет работать над достижением восьми приоритетных операционных целей.