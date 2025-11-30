Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,11

EUR

48,87

--0,08

Наличный курс:

USD

42,37

42,30

EUR

49,25

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Межведомственная рабочая группа получила новые полномочия по контролю за госинвестициями

Цель обновления – повысить эффективность управления публичными инвестициями
Цель обновления – повысить эффективность управления публичными инвестициями / Минэкономики

Кабинет министров Украины одобрил изменения в Положение о Межведомственной рабочей группе (МРГ) по подготовке публичных инвестиционных проектов. Соответствующее решение было принято 28 ноября 2025 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Цель обновления – повысить эффективность управления публичными инвестициями, согласовать работу всех участников и обеспечить качественную подготовку государственных проектов.

Предусматривающие основные изменения

Обновление состава и организации работы МРГ. Уточнен персональный состав группы и порядок аналитического обеспечения ее деятельности.

Расширение задач МРГ. Теперь группа будет сопровождать подготовку публичных инвестиционных проектов вне зависимости от их портфеля.

Усиление методологической роли. МРГ будет участвовать в разработке методических рекомендаций, в частности, в определении процедур распределения проектов между программами подготовки (Project Preparation Facilities), поддерживаемыми международными финансовыми организациями и партнерами.

Мониторинг состояния подготовки проектов. Группа сможет отслеживать прогресс проектов через Единую информационную систему – экосистему DREAM.

Усиление институциональной способности. МРГ получила право самостоятельно утверждать собственный регламент, что поможет более четко организовать работу и принятие решений.

"Также в скором времени начнется процесс отбора публичных инвестиционных проектов из Единого проектного портфеля государства, нуждающихся в поддержке со стороны программ подготовки проектов", - отметила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Анна Артеменко подчеркнула.

Напомним, в начале сентября Кабинет Министров утвердил программу деятельности и план приоритетных действий правительства на 2025 год. В рамках ее выполнения Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства будет работать над достижением восьми приоритетных операционных целей.

Автор:
Татьяна Гойденко