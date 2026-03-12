Мінекономіки розпочало підготовку плану пріоритетних інвестицій на 2026–2028 роки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України разом із партнерами розпочало підготовку Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій (СПІ) на 2026–2028 роки. У межах цього процесу відбулася серія зустрічей із представниками центральних органів виконавчої влади.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Під час обговорень міністерства представили свої підходи до розвитку відповідних секторів економіки та принципи формування власних середньострокових планів інвестицій. Йдеться про визначення ключових напрямів фінансування, підготовку інвестиційних проєктів та їхню оцінку.

Заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Анна Артеменко зазначила, що минулий рік став першим досвідом роботи за новою методологією підготовки інвестиційних проєктів. За її словами, нині вже створено основу для більш структурованого процесу.

Вона повідомила, що міністерство ініціювало зміни до урядової постанови №294, які врахують попередній досвід та мають зробити процедуру підготовки інвестиційних проєктів зрозумілішою для всіх учасників. Водночас міністерствам уже надіслано офіційні листи з інструкціями щодо нового циклу планування.

Серед ключових змін у підготовці середньострокового плану — повна цифровізація процесу з використанням інструментів екосистеми DREAM, що дозволить забезпечити прозорість та доступ до даних у режимі реального часу. Крім того, план інвестицій синхронізують із Бюджетною декларацією, щоб гарантувати фінансову підтримку визначених пріоритетів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на 2026–2028 роки у липні 2025 року. Документ включає 170 напрямів у 16 секторах економіки, з яких 51 визначено пріоритетним. Це перший середньостроковий план державних інвестицій, який визначає ключові напрями розвитку та фінансування відновлення країни.

Надалі міністерство разом із командою DREAM проведе роз’яснювальну кампанію для державних органів та інших учасників процесу. За результатами підготовки буде сформовано перелік пріоритетних інвестиційних проєктів, що відповідатимуть стратегічним цілям розвитку України.

Нагадаємо, кілька днів тому стартував проєкт "Контроль публічних інвестицій", спрямований на посилення громадського нагляду за використанням коштів на відновлення країни та розвиток інфраструктури. Ініціатива має зробити інформацію про інвестиційні проєкти більш відкритою та зрозумілою для громадян.