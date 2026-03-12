Минэкономики приступило к подготовке плана приоритетных инвестиций на 2026–2028 годы

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины вместе с партнерами приступило к подготовке Среднесрочного плана приоритетных публичных инвестиций (СПИ) на 2026–2028 годы. В рамках этого процесса прошла серия встреч с представителями центральных органов исполнительной власти.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

В ходе обсуждения министерства представили свои подходы к развитию соответствующих секторов экономики и принципы формирования собственных среднесрочных планов инвестиций. Речь идет об определении ключевых направлений финансирования, подготовке инвестиционных проектов и их оценке.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Анна Артеменко отметила, что прошлый год стал первым опытом работы по новой методологии подготовки инвестиционных проектов. По ее словам, сейчас уже создана основа для более структурированного процесса.

Она сообщила, что министерство инициировало изменения в правительственное постановление №294, которые учтут предыдущий опыт и должны сделать процедуру подготовки инвестиционных проектов более понятной для всех участников. В то же время министерствам уже отправлены официальные письма с инструкциями по новому циклу планирования.

Среди ключевых изменений в подготовке среднесрочного плана полная цифровизация процесса с использованием инструментов экосистемы DREAM, что позволит обеспечить прозрачность и доступ к данным в режиме реального времени. Кроме того, план инвестиций синхронизируется с Бюджетной декларацией, чтобы гарантировать финансовую поддержку определенных приоритетов.

Напомним, Кабинет Министров утвердил Среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций на 2026-2028 годы в июле 2025 года. Документ включает 170 направлений в 16 секторах экономики, из которых 51 определено приоритетным. Это первый среднесрочный план государственных инвестиций, определяющий ключевые направления развития и финансирования обновления страны.

В дальнейшем министерство вместе с командой DREAM проведет разъяснительную кампанию для государственных органов и других участников процесса. По результатам подготовки будет сформирован перечень приоритетных инвестиционных проектов, отвечающих стратегическим целям развития Украины.

Напомним, несколько дней назад стартовал проект "Контроль публичных инвестиций", направленный на усиление общественного надзора за использованием средств на восстановление страны и развитие инфраструктуры. Инициатива должна сделать информацию об инвестиционных проектах более открытой и понятной гражданам.