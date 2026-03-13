В портфель публичных инвестиций Украины добавили 18 новых проектов и две программы

Под председательством премьер-министра Украины Юлии Свириденко состоялось шестнадцатое заседание Стратегического инвестиционного совета, на котором был обновлен Единый проектный портфель публичных инвестиций государства.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

В него добавили 18 новых инвестиционных проектов и две масштабные программы, охватывающие энергетику, транспорт, муниципальную инфраструктуру, здравоохранение, образование, науку и окружающую среду.

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и секретаря совета Анны Артеменко, единый портфель инвестиций помогает направлять средства на проекты, имеющие наибольший эффект для государства и граждан.

Новые проекты распределены по нескольким направлениям:

Энергетика - 8 проектов на 118,2 млрд грн;

Муниципальная инфраструктура - 2 проекта на 4,6 млрд грн;

Транспорт - 3 проекта на 2,2 млрд грн;

Здравоохранение - 2 проекта на 2,2 млрд грн;

Образование и наука - 2 программы на 88,4 млрд грн;

Окружающая среда - 3 проекта на 153,8 млн грн.

В настоящее время Единый проектный портфель включает 131 проект и 64 программы. Он был одобрен Стратегическим инвестиционным советом 26 августа 2025 года и впервые обновлен в октябре того же года. Обновление происходит ежеквартально на основе предложений министерств, ответственных за соответствующие отрасли.

Стратегический инвестиционный совет координирует системное планирование публичных инвестиций для обеспечения эффективного использования бюджетных средств для восстановления экономики и приближения Украины к стандартам Европейского Союза.

Напомним, в начале марта в Украине стартовал проект "Контроль публичных инвестиций", направленный на усиление общественного надзора за использованием средств на восстановление страны и развитие инфраструктуры. Инициатива должна сделать информацию об инвестиционных проектах более открытой и понятной гражданам.