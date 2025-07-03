Українці – лідери серед іноземців, які купують житло у Польщі

Польща вже кілька років залишається надзвичайно привабливим напрямком для українців, які прагнуть придбати або орендувати житло. Динаміка ринку нерухомості зазнала суттєвих трансформацій протягом останніх років під впливом зростаючого попиту, економічних коливань та міграційних процесів. Ця стаття детально висвітлює ключові тенденції ринку, актуальні ціни на житло та доступні фінансові інструменти для потенційних покупців. Про особливості придбання житла в Польщі українцями читайте в новому матеріалі на Delo.ua , онлайн‑порталі про бізнес, інвестиції та економіку.

Стрімке зростання попиту на нерухомість серед українських громадян

Починаючи з 2022 року, українці впевнено займають лідируючі позиції серед іноземних покупців нерухомості у Польщі. Статистика 2023 року вражає: наші співвітчизники придбали понад 7700 квартир, що становить більше половини всіх транзакцій, здійснених іноземцями на польському ринку. Такий безпрецедентний попит зумовлений низкою вагомих чинників:

масштабна міграція внаслідок військового конфлікту в Україні;

суттєве покращення умов іпотечного кредитування;

прагнення забезпечити надійне та стабільне житло в країні Європейського Союзу;

високий інвестиційний потенціал польського ринку нерухомості;

Експерти відзначають, що тенденція до збільшення частки українських інвесторів на ринку нерухомості Польщі, ймовірно, збережеться і в найближчі роки, особливо з огляду на непередбачуваність ситуації в Україні та сприятливі умови для інтеграції в польське суспільство.

Сучасні тенденції та цінова політика на ринку оренди житла

Орендний сектор польського ринку нерухомості демонструє помітну динамічність і гнучкість. Аналіз актуальних даних показує, що станом на кінець 2024 року середня вартість оренди двокімнатних апартаментів у ключових мегаполісах Польщі сягає наступних показників:

Варшава : 5123 PLN (€1 207) щомісячно.

Краків : 3291 PLN (€775) щомісячно.

Вроцлав : 3114 PLN (€734) щомісячно.

Після різкого цінового стрибка у 2022-2023 роках аналітики ринку прогнозують поступову нормалізацію та потенційне зниження орендних ставок у 2025 році.

Це прогнозоване зниження пов'язують з поступовим зменшенням міграційного потоку та активізацією будівництва нових житлових комплексів, що розширює пропозицію на ринку.

Регіональна диференціація цін при купівлі квартир у Польщі

Вартість придбання житлової нерухомості в Польщі значно варіюється залежно від міста, району та характеристик об’єкта. Якщо ви плануєте купити квартиру в Польщі, варто враховувати, що ціна квартири в Польщі може відрізнятися в рази, залежно від того, де саме ви шукаєте житло.

Найвищі ціни квартир в Польщі традиційно спостерігаються у Варшаві, Кракові та Вроцлаві. Станом на кінець 2024 року ринкові оцінки виглядають так:

Варшава – від 11 500 (€2711) до 14 500 (€3418) PLN за м.кв.

Краків – від 10 000 (€2357) до 12 500 (€2946) PLN за м.кв.

Вроцлав – від 9 000 (€2121) до 11 500 (€2711) PLN за м.кв.

Познань, Лодзь, Ґданськ – у межах 7 000–9 500 PLN (€1650–2239) за м.кв.

Якщо ви прагнете купити квартиру в Варшаві, потрібно бути готовими до вищих витрат, особливо у центральних районах. Проте ціна квартир в Польщі в інших містах і передмістях часто значно доступніша.

Для тих, хто розглядає купити житло в Польщі на етапі переїзду або для інвестицій, варто звернути увагу на менші міста або міські агломерації навколо великих центрів. Ціни там стартують від 5 500–7 000 PLN (€1296–1650) за м.кв. Таке рішення ідеально підходить для тих, хто може працювати дистанційно або шукає вигідну інвестицію.

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Фінансові інструменти та державні програми підтримки для покупців нерухомості

Купити квартиру в Польщі стало значно доступніше у 2023 році завдяки впровадженню спеціальної програми "безпечний кредит під 2%", яка відкрила можливість отримання іпотечного фінансування на винятково вигідних умовах. Статистика свідчить, що близько 5000 з 7700 об'єктів нерухомості, придбаних українцями, були профінансовані саме через цю програму. Однак у 2024 році дія програми була припинена, і зараз польський уряд активно розробляє альтернативні механізми підтримки для потенційних покупців.

На сьогоднішній день українці можуть скористатися такими фінансовими інструментами при купівлі квартири в Польщі:

Стандартні іпотечні кредити з відсотковими ставками від 7% до 9% річних (залежно від конкретного банку та кредитної історії позичальника);

Спеціалізовані програми підтримки для молодих сімей та осіб, які вперше купують житло (умови варіюються залежно від регіональної політики);

Довгострокова оренда з правом викупу , що дозволяє поступово набувати право власності без необхідності внесення значного початкового капіталу.

Житло в Польщі для українців стає все більш доступним завдяки розширенню спектру фінансових можливостей та відносній стабільності ринку.

Специфіка купівлі нерухомості у Варшаві

Столиця Польщі традиційно привертає найбільшу увагу українських інвесторів та мігрантів. Купити квартиру у Варшаві означає не лише забезпечити себе якісним житлом, але й зробити потенційно прибуткову інвестицію. Варшавський ринок нерухомості характеризується певними нюансами, зокрема:

Найвищі ціни серед усіх польських міст (від 14 000 до 17 000 PLN за квадратний метр);

Значна диференціація вартості залежно від району та віддаленості від центру;

Високий попит та обмежена пропозиція в преміальних локаціях;

Стабільне зростання вартості нерухомості в довгостроковій перспективі.

Попри високу вартість, купити квартиру у Варшаві – це стратегічне рішення для тих, хто планує жити і працювати в динамічному європейському мегаполісі з розвиненою інфраструктурою та широкими можливостями для професійного розвитку.

Перспективи розвитку ринку нерухомості Польщі для українських інвесторів

Польський ринок нерухомості продовжує демонструвати стабільність та привабливість для українських інвесторів. Незважаючи на певні зміни в кредитній політиці та стабілізацію цінових показників, інтерес наших співвітчизників до придбання житла в Польщі залишається стабільно високим. Для тих, хто розглядає довгострокову перспективу проживання в Польщі, купівля нерухомості може стати не лише рішенням житлового питання, але й надійною інвестицією.

Польща залишається однією з найбільш відкритих країн для українських мігрантів, а її ринок нерухомості пропонує широкий спектр можливостей для забезпечення комфортного проживання. Купити квартиру в Польщі сьогодні – це інвестиція не лише в житло, але й у стабільне європейське майбутнє.