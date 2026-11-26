Обсяги переробки нафти в Росії впали до найнижчого рівня за понад двадцять років на тлі триваючих ударів України по нафтопереробних заводах.

Як пише Dilo, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дослідження компанії Rystad Energy.

Старший аналітик з нафтового ринку в Rystad Energy Віктор Курилов розповів журналістам, що станом на 23 листопада обсяги переробки нафти в РФ становили від 2,6 до 2,7 млн барелів на добу, що приблизно вдвічі менше, ніж показники 30 жовтня.

У результаті обсяги переробки нафти опустилися нижче багаторічних мінімумів, зафіксованих під час попередніх хвиль українських атак на початку цього року.

У Bloomberg зауважують, що з кінця жовтня Україна завдала ударів щонайменше по 18 нафтопереробних заводах на території РФ.

Однак не вся номінальна потужність постраждалих заводів може бути порушена, оскільки деякі з них продовжували працювати на знижених потужностях після попередніх ударів.

Припинили переробку нафти, зокрема, "Норсі" у Нижегородській області, "Янос" у Ярославлі та Новокуйбишевський НПЗ "Роснефти". Також 90% потужності втратив Рязанський НПЗ, що забезпечує у тому числі Москву та столичний регіон. Найбільший у Росії Омський НПЗ втратив половину потужностей переробки, стільки ж втратив Волгоградський НПЗ. Завод "Кінеф" у Ленінградській області, другий за обсягами в Росії, працює лише на третину потужності.

При цьому українські атаки з кінця жовтня вивели з ладу потужності російських НПЗ, які забезпечували близько 30% переробки нафти.

Листопадова кампанія українських ударів по російських нафтопереробних заводах призвела до фактичної зупинки роботи трьох великих підприємств, які забезпечують пальним Москву та область. Наразі єдиним діючим заводом у регіоні залишається Московський НПЗ "Газпромнєфті", але і він після липневої атаки працює лише на 70% потужності — переробляє близько 168 тисяч барелів на добу із 240 тисяч.

Крім того, зниження обсягів переробки нафти вже помітно на російських АЗС. Так, середньотижневі роздрібні ціни на бензин у Росії зросли на 0,5% у період з 17 по 23 листопада. Це найзначніше тижневе зростання з початку вересня.

Російська влада почала закуповувати набагато більше палива в інших країнах, перенаправляючи поставки у регіони, де вони найбільш потрібні.

Нова криза нафтопереробки вже вилилася у дефіцит палива на АЗС у регіонах, де з'явилися обмеження на продаж бензину.

Наразі ліміти на відпуск пального діють у Москві та Московській області, Ленінградській, Карелії, Архангельській, Тамбовській і Нижегородській областях, Бурятії, Забайкальському та Красноярському краях, Томській і Новосибірській, Пензенській областях.