Пензенська область стала 13-м регіоном Росії, де за листопад запровадили обмеження на продаж пального. Тепер на один транспортний засіб можна придбати не більше 50 літрів бензину або 200 літрів іншого виду пального.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Обмеження в Пензенській області

Рішення ухвалив оперативний штаб регіону. Крім того, заправкам заборонили продавати бензин і дизель у каністри. Раніше такі обмеження запроваджували окремі мережі АЗС, зокрема "Роснефть", але тепер вони стали обов'язковими для всіх.

"Введені заходи необхідні для подальшого збереження стабільності на зовнішньому ринку паливно-енергетичних ресурсів", — пояснив губернатор області Олег Мельниченко.

Де ще в Росії обмежили продаж пального

Наразі ліміти на відпуск пального діють у Москві та Московській області, Ленінградській, Карелії, Архангельській, Тамбовській і Нижегородській областях, Бурятії, Забайкальському та Красноярському краях, Томській і Новосибірській областях.

Зазвичай водіям дозволяють купувати 30–50 літрів бензину та 50–100 літрів дизеля. У низці цих регіонів також заборонили продавати пальне в каністри.

Як удари по НПЗ вплинули на ринок

Серія українських ударів по російських нафтопереробних заводах у жовтні та листопаді могла вивести з ладу близько 55% потужностей із виробництва бензину в Росії. Таку оцінку навів старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі Сергій Вакуленко.

Серед уражених об'єктів — п'ять найбільших НПЗ країни: Омський, Киришський, Рязанський, Нижегородський і Ярославський. За оцінкою аналітика, це створює ризик нової паливної кризи з чергами на АЗС та обмеженнями на заправку.

Окремі проблеми має "Роснефть", на яку припадає близько 30–35% видобутку та переробки нафти в Росії. Як наприкінці жовтня писало Bloomberg із посиланням на керівників компанії та внутрішні документи, кдержпідприємство має наростаючі фінансові та технічні проблеми через удари України, їй все складніше ремонтувати пошкоджені НПЗ, а виробничі показники впали до 20-річних мінімумів.

Раніше повідомлялося, що російські нафтові компанії скоротили оптові продажі бензину після серії ударів українських безпілотників, яких за останні два тижні зазнали щонайменше 10 нафтопереробних заводів. Серед уражених об'єктів опинилися п'ять найбільших підприємств галузі.