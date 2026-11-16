Паливна криза в Росії: продажі бензину впали на третину після українських атак на НПЗ

Російські нафтові компанії скоротили оптові продажі бензину після серії ударів українських безпілотників, яких за останні два тижні зазнали щонайменше 10 нафтопереробних заводів. Серед уражених об'єктів опинилися п'ять найбільших підприємств галузі.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За тиждень із 9 по 13 листопада обсяги реалізації бензину на Санкт-Петербургській товарно-сировинній біржі впали на 31% — із 76,74 тисячі тонн до 52,98 тисячі тонн. Продажі марки Аі-92 скоротилися на 33% (до 34,26 тисячі тонн), Аі-95 — на 27% (до 18,72 тисячі тонн). Постачання дизельного пального зменшилися на 10% — до 125,58 тисячі тонн.

Брак пального на АЗС та зупинка заводів

У великих російських містах фіксують нехватку пального на заправках. Частка АЗС, де доступний бензин Аі-92, знизилася з 60% до 50%, а доступність Аі-95 впала до 30%. Кількість заправок із дизелем скоротилася до 20%.

Загальні обсяги переробки нафти в Росії опустилися з довоєнного рівня 5–5,5 млн барелів (794,94–874,43 млн л) на добу до 3,7 млн барелів (588,23 млн л) на день. Поточний рівень переробки ледве покриває внутрішній попит, який у цю пору року становить 3,2–3,8 млн барелів (508,76–604,15 млн л) на день.

З 10 найбільших НПЗ лише один працює із завантаженням близько 80% — це запуск "Танеко" в Нижнекамську. Заводи "Янос" у Ярославлеві та "Норси" під Нижнім Новгородом повністю зупинені. На Рязанському НПЗ паралізовано 90% потужностей. Омський НПЗ завантажений лише наполовину, а завод "Кинеф" у Ленінградській області — на третину.

"Українські удари відкусили великий шматок переробних потужностей Росії та завершили короткий період, коли РФ мала надлишок пропозиції нафтопродуктів", – констатує аналітик Rand Corporation Майкл Бонерт. За його словами, нальоти стають ефективнішими: 5–7 влучань за атаку проти 1–2 раніше.

Масштаб пошкоджень інфраструктури

За даними виданя, під атаки потрапили заводи, що виробляють близько 55% усього бензину в країні. Упродовж двох тижнів безпілотники уразили:

Омський НПЗ потужністю 22 млн тонн на рік;

завод "Кинеф" потужністю 21 млн тонн на рік;

Рязанський НПЗ потужністю 17 млн тонн на рік;

"Славнефть-ЯНОС" потужністю 15 млн тонн на рік;

НОРСИ під Нижнім Новгородом потужністю 17 млн тонн на рік;

Волгоградський НПЗ потужністю 14 млн тонн на рік;

Новокуйбишевський НПЗ потужністю 8, 3 млн тонн на рік;

"Башнефть-УНПЗ" потужністю 6, 6 млн тонн на рік;

Афіпський НПЗ потужністю 7, 2 млн тонн на рік.

На думку аналітиків, створені за жовтень запаси пального покривають лише близько тижня споживання в країні. Якщо темпи атак збережуться, Росія може втратити ще 0,7–1 млн барелів (111,29–158,99 млн л) на добу переробних потужностей.

Нагадаємо, українські атаки з кінця жовтня вивели з ладу потужності російських НПЗ, які забезпечували близько 30% переробки нафти.