Топливный кризис в России: продажи бензина упали на треть после украинских атак на НПЗ

Российские нефтяные компании сократили оптовые продажи бензина после серии ударов украинских беспилотников, которых за последние две недели подверглись по меньшей мере 10 нефтеперерабатывающих заводов. Среди пораженных объектов оказались пять крупнейших предприятий отрасли.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

За неделю с 9 по 13 ноября объемы реализации бензина на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже упали на 31% - с 76, 74 тысяч тонн до 52, 98 тысяч тонн. Продажи марки Аи-92 сократились на 33% (до 34,26 тысячи тонн), Аи-95 – на 27% (до 18,72 тысячи тонн). Поставки дизельного горючего уменьшились на 10% - до 125,58 тысячи тонн.

Нехватка горючего на АЗС и остановка заводов

В крупных российских городах фиксируют нехватку горючего на заправках. Доля АЗС, где доступен бензин Аи-92, снизилась с 60% до 50%, а доступность Аи-95 упала до 30%. Количество заправок с дизелем сократилось до 20%.

Общие объемы переработки нефти в России опустились с довоенного уровня 5–5,5 млн баррелей (794, 94–874, 43 млн л) в сутки до 3,7 млн баррелей (588, 23 млн л) в день. Текущий уровень переработки едва покрывает внутренний спрос, который в это время года составляет 3, 2-3, 8 млн баррелей (508, 76-604, 15 млн л) в день.

Из 10 крупнейших НПЗ только один работает с загрузкой около 80% - это запуск "Танеко" в Нижнекамске. Заводы "Янос" в Ярославле и "Норсы" под Нижним Новгородом полностью остановлены. На Рязанском НПЗ парализовано 90% мощностей. Омский НПЗ загружен только наполовину, а завод "Кинеф" в Ленинградской области - на треть.

"Украинские удары откусили большой кусок перерабатывающих мощностей России и завершили короткий период, когда у РФ было избыток предложения нефтепродуктов", – констатирует аналитик Rand Corporation Майкл Бонерт. По его словам, налеты становятся более эффективными: 5–7 попаданий за атаку против 1–2 раньше.

Масштаб повреждений инфраструктуры

По данным издания, под атаки попали заводы, производящие около 55% всего бензина в стране. В течение двух недель беспилотники поразили:

Омский НПЗ мощностью 22 млн. тонн в год;

завод "Кинеф" мощностью 21 млн. тонн в год;

Рязанский НПЗ мощностью 17 млн. тонн в год;

"Славнефть-ЯНОС" мощностью 15 млн. тонн в год;

НОРСЫ под Нижним Новгородом мощностью 17 млн. тонн в год;

Волгоградский НПЗ мощностью 14 млн. тонн в год;

Новокуйбышевский НПЗ мощностью 8,3 млн тонн в год;

"Башнефть-УНПЗ" мощностью 6,6 млн тонн в год;

Афипский НПЗ мощностью 7,2 млн тонн в год.

По мнению аналитиков, созданные за октябрь запасы горючего покрывают всего около недели потребления в стране. Если темпы атак сохранятся, Россия может потерять еще 0,7–1 млн баррелей (111, 29–158,99 млн л) в сутки перерабатывающих мощностей.

Напомним, украинские атаки с конца октября вывели из строя мощности российских НПЗ, обеспечивавших около 30% переработки нефти.