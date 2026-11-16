Українські дрони зупинили три великі НПЗ, що постачають пальне до Москви

Листопадова кампанія українських ударів по російських нафтопереробних заводах призвела до фактичної зупинки роботи трьох великих підприємств, які забезпечують пальним Москву та столичний регіон. Наразі єдиним діючим заводом у регіоні залишається Московський НПЗ "Газпром нєфті", але і він після липневої атаки працює лише на 70% потужності — переробляє близько 168 тисяч барелів на добу із 240 тисяч.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За оцінкою експерта американського аналітичного центру Rand Corp Майкла Бонерта, ключові підприємства, що постачають нафтопродукти до російської столиці, втратили основну частину своїх потужностей.

Ярославський завод "Янос" потужністю 314 тисяч барелів на добу повністю припинив випуск продукції після нальоту безпілотників 3 листопада, а також зупинив переробку нафти нижньогородський завод "Норсі" компанії "Лукойл", який подає пальне до столичного регіону нафтопродуктопроводом. Крім того, атакований 5 листопада Рязанський НПЗ "Роснєфті" паралізований на 90% і переробляє лише 34 тисячі барелів на добу з 342 тисяч можливих.

Масштаби втрат на інших заводах РФ

Майже всі російські підприємства, атаковані за останні два тижні, втратили щонайменше половину виробничих можливостей. Найбільший у РФ Омський НПЗ після атаки 11 листопада завантажений приблизно на 30%, а другий за обсягами завод "Кінеф" у Ленінградській області втратив близько 70% потужностей після удару 9 листопада.

Повністю припинив роботу Новокуйбишевський НПЗ після атаки 30 жовтня, тоді як Волгоградський (13 листопада) та Новоуфимський (31 жовтня) заводи втратили половину потужностей, а "Башнєфть-УНПЗ" — третину. Водночас після вересневих ударів досі не відновилися Куйбишевський і Сизранський НПЗ, а єдиний на чорноморському узбережжі РФ завод у Туапсе простоює ще з травня.

Вплив на паливний баланс та проблеми з ремонтом

За підрахунками аналітика Rand Corp, загальні обсяги переробки нафти в Росії знизилися до 3,7 мільйона барелів на добу, що на третину менше за довоєнний показник у 5,5 мільйона барелів. Експерт зазначає, що ефективність атак зросла з 1–2 до 5–7 влучань за один наліт, що ліквідувало короткочасний надлишок нафтопродуктів у країні, а основне паливне навантаження зараз лягає приблизно на 11 неатакованих заводів, зокрема Ангарський, Комсомольський, Антипінський та Ачинський НПЗ за Уралом.

Загалом із початку року українські дрони понад 120 разів уражали російські нафтозаводи від Балтійського моря до Уралу, а листопадова серія зачепила 11 підприємств, включно з усіма п'ятьма найбільшими. Спроби захистити об'єкти протидроновими сітками, сталевими тросами чи морськими контейнерами виявилися безрезультатними, водночас ремонт пошкоджених установок вторинної переробки ускладнюється через західні санкції та тривале очікування часто несумісних китайських чи російських запчастин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії продажі бензину впали на третину після українських атак на НПЗ. Тоді російські нафтові компанії скоротили оптову реалізацію пального після того, як за два тижні ударів зазнали щонайменше 10 нафтопереробних заводів, серед яких були п'ять найбільших підприємств галузі.