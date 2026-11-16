Украинские дроны остановили три больших НПЗ, поставляющих горючее в Москву

Ноябрьская кампания украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам привела к фактической остановке работы трех крупных предприятий, обеспечивающих горючим Москву и столичный регион. В настоящее время единственным действующим заводом в регионе остается Московский НПЗ "Газпром нефти", но и он после июльской атаки работает только на 70% мощности — перерабатывает около 168 тысяч баррелей в сутки из 240 тысяч.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По оценке эксперта американского аналитического центра Rand Corp Майкла Бонерта, ключевые предприятия, поставляющие нефтепродукты в российскую столицу, потеряли основную часть своих мощностей.

Ярославский завод "Янос" мощностью 314 тысяч баррелей в сутки полностью прекратил выпуск продукции после налета беспилотников 3 ноября, а также остановил переработку нефти нижнегородской завод "Норси" компании "Лукойл", подающий горючее в столичный регион по нефтепродуктопроводу. Кроме того, атакованный 5 ноября Рязанский НПЗ "Роснефти" парализован на 90% и перерабатывает лишь 34 тысячи баррелей в сутки из 342 тысяч возможных.

Масштабы потерь на других заводах РФ

Почти все российские предприятия, атакованные за последние две недели, потеряли не менее половины производственных возможностей. Крупнейший в РФ Омский НПЗ после атаки 11 ноября загружен примерно на 30%, а второй по объему завод "Кинеф" в Ленинградской области потерял около 70% мощностей после удара 9 ноября.

Полностью прекратил работу Новокуйбышевский НПЗ после атаки 30 октября, в то время как Волгоградский (13 ноября) и Новоуфимский (31 октября) заводы потеряли половину мощностей, а "Башнефть-УНПЗ" - треть. В то же время, после сентябрьских ударов до сих пор не восстановились Куйбышевский и Сызранский НПЗ, а единственный на черноморском побережье РФ завод в Туапсе простаивает еще с мая.

Воздействие на топливный баланс и проблемы с ремонтом

По подсчетам аналитика Rand Corp, общие объемы переработки нефти в России снизились до 3,7 миллиона баррелей в сутки, что на треть меньше довоенного показателя в 5,5 миллиона баррелей. Эксперт отмечает, что эффективность атак возросла с 1-2 до 5-7 попаданий за один налет, что ликвидировало кратковременный избыток нефтепродуктов в стране, а основная топливная нагрузка сейчас ложится примерно на 11 неатакованных заводов, в том числе Ангарский, Комсомольский, Антипинский и Ачинский НПЗ за Уралом.

Всего с начала года украинские дроны более 120 раз поражали российские нефтезаводы от Балтийского моря до Урала, а ноябрьская серия затронула 11 предприятий, включая все пять крупнейших. Попытки защитить объекты противодроновыми сетками, стальными тросами или морскими контейнерами оказались безрезультатными, в то же время ремонт поврежденных установок вторичной переработки затрудняется из-за западных санкций и длительного ожидания часто несовместимых китайских или российских запчастей.

Напомним, ранее сообщалось, что в России продажи бензина упали на треть после украинских атак на НПЗ. Тогда российские нефтяные компании сократили оптовую реализацию горючего после того, как за две недели удары получили по меньшей мере 10 нефтеперерабатывающих заводов, среди которых было пять крупнейших предприятий отрасли.