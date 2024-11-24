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Картины Медведчука, алкоголь, генераторы: еще 10 млн грн поступят в бюджет от продажи арестованных активов
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) за неделю реализовало ряд арестованных активов, что позволит пополнить госбюджет на 10 миллионов гривен.
Какие арестованные активы были реализованы:
· алкогольная продукция на сумму 5,7 млн грн;
· генераторы – 1,5 млн грн;
· древесина – 1,2 млн грн;
· смешанная партия товаров, в частности, фонарики, газовые водки и обогреватели – 914 тыс. грн;
· 63 картины из "коллекции Медведчука" – 788 тыс. грн.
Все средства будут направлены в государственный бюджет Украины.
Справка
Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. АРМА уполномочено на формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, которые могут быть арестованы в уголовном производстве, а также на управление арестованными активами в рамках таких производств.
АРМА создано по аналогу учреждений по возврату и управлению активами, успешно функционирующих в государствах-членах ЕС.
Напомним, АРМА продолжит управлять активами онлайн-казино Pin-Up, общая стоимость которых составляет 2,6 млрд гривен. Эти активы связаны с представителями государства-агрессора и были переданы в управление агентства в рамках соответствующих процедур.