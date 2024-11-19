- Категория
- Финансы
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Арестованные 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up: деньги останутся в ВСУ
Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) продолжит управлять 2,6 млрд гривен онлайн-казино Pin-Up, связанного с представителями государства-агрессора.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
По ее словам, Pin-Up отозвало апелляционную жалобу по отмене ареста средств, поэтому дело закрыто.
Напомним, что в начале сентября 2024 года АРМА в совместном взаимодействии с представителями Государственного бюро расследований взыскали рекордные 2,6 млрд грн со счетов онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора РФ. АРМА приобрела на эти средства военные облигации в поддержку ВСУ.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
25 октября судья Печерского районного суда г. Киева Светлана Смык приняла решение о снятии ареста с этих средств. Тогда же АРМА срочно обратилось в ДБР с просьбой наложить новый арест на эти средства.
Позже, а именно 30 октября решением Печерского суда Киева было удовлетворено ходатайство ГБР о повторном аресте средств онлайн-казино Pin-Up. Поэтому российские деньги продолжают работать в поддержку сил обороны Украины.